-DAILY TELEGRAPH ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ LONDRA (A.A) - 01.03.2011 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, "İran'ın AK Parti'ye bağış yaptığını" iddia ettiği haberiyle ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi. Gazetenin bugünkü sayısının 16. sayfasında, dünya haberleri bölümünün ilk sayfasında yer alan özürde ve düzeltmede şöyle denildi: " 'İran, Türkiye'nin iktidar partisine 25 milyon dolarlık bağışta bulundu' başlıklı 15 Eylül 2010 tarihli makalemizde, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'İran'dan, AK Parti'nin seçim kampanyası için toplam 25 milyon dolarlık bir bağışı kabul ettiği' şeklinde yanlış ifadelere yer verilmiştir. Yanlış bilgilendirildiğimizi ve iddianın doğru olmadığını kabul ediyoruz. Ne Başbakan Erdoğan, ne de partisi böyle bir anlaşmaya varmış ya da böyle bir bağışı İran'dan kabul etmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyoruz." Daily Telegraph, internet sitesinde de aynı düzeltmeyi ve özürü yayımladı. Aynı haber gazetenin internet sitesinde bir gün önce, 14 Eylül 2010'da yayımlanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın İngiltere'de Daily Telegraph'a açtığı dava süreci devam ediyor ve bu özürle birlikte davanın düşebileceği tahmin ediliyor.