Daily Sabah yayın hayatına başladı

Turkuvaz Medya Grubu’nun yeni gazetesi Daily Sabah bugün ilk sayısıyla okurla buluştu. Serdar Karagöz'ün Genel Yayın Yönetmenliğinde İngilizce olarak hazırlanan olan Daily Sabah'ta Yazı İşleri Müdürlüğü görevini ise Nejat Başar yapıyor. Gazetede Markar Esayan, Mehmet Barlas, Serdar Karagöz, Osman Can gibi isimler köşe yazılarıyla yer alıyor.

Doğan Medya grubuna ait Hürriyet Daily News ve Zaman grubuna ait Today's Zaman ingilizce yayın yapan gazeteler. Sabah çıkardığı gazete ile bu kulvarda rakipleri ile mücadele ediyor olacak.

Hafta sonları tek gazete olarak çıkacak

Daily Sabah, günlük olarak, haftasonları ise cumartesi - pazar günlerini kapsayan tek gazete olarak yayınlanacak. Gazete aynı zamanda mobil ve tablet uygulamalarıyla da okura ulaşacak.