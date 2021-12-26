Daily Mail: Türkiye'de 16 yaşındaki çocuklara mide küçültme ameliyatı yapan klinikler var

Britanya'da Daily Mail gazetesi, Türkiye’de mide küçültme operasyonlarını mercek altına aldığı haberde, 16 yaşındaki çocuklara mide küçültme ameliyatı yapan klinikler olduğunu aktardı.

Daily Mail, Türkiye’de çeşitli medikal turizm kliniklerinin açık bir şekilde 18 yaş altı için operasyonların reklamını yaptığını aktardı. Habere göre, Antalya’da bulunan “Obezite Tedavisi” (Obesity Treatment) isimli bir şirket, vücut kitle endeksi 30 olan 16 yaşındaki gençlere 3000 pound karşılığında mide ameliyatı şansı sunuyor. Haberde, Britanya’da bu işlemin 18 yaş altına yasak olduğu ve bu operasyonun fiyatının Türkiye’dekinden üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

İstanbul merkezli bir başka klinik olan “Natural Beauty Turkey”nin de 16 yaşındaki hastalara, kemik incelmesi, anemi, böbrek taşı gibi belgelenen yan etkilere rağmen gastrit baypas ameliyatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Britanya’da 18 yaşının altında birinin bu tarz ameliyatlara girebilmeis için en az 40 ya da 35 vücut kitle endeksi olması ya da tip 2 diyabet, yüksek kan basıncı gibi rahatsızlıkları olması gerekiyor.

İngiltere’den bariatrik cerrah James Bryne "Bu yaşta çocuklar istisnai durumlar dışında bu tür ameliyatlara alınmamalı” dedi.Bryne, “Şiddetli obezitesi olan çocuklar için kilo verme ameliyatı, diyetisyenler, psikologlar ve tıp uzmanları dahil olmak üzere birçok profesyonelin de dahil olduğu bir süreç olmalıdır. Öte yandan, çocukların tüm ailesini de kapsayan bir destek gerektirdiği için oldukça karmaşık bir müdahaledir” dedi.

Bahsedilen şirketlerin yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi.