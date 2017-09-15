Daikin’den ısıtma hamlesi

İstanbul, 15 Eylül (DHA) – İklimlendirme sektörünün öncü markalarından Daikin, ısıtma alanındaki iddiasını artırırken, Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Soğutmada olduğu gibi ısıtmada da dünyanın 1 numarası olmaya odaklandık” dedi. Bu alandaki ilk adımı ‘en küçük kombi’ ile yaptıklarını belirten Önder, “Büyümeye ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz. 2020 yılına kadar yüzde 65 büyürken, yatırımlarımıza da devam edeceğiz” dedi.

14 Eylül akşamı Çırağan Palace’da düzenlenen basın lansmanında halen devam eden çalışmalar ve yeni hedefler konusunda bilgi veren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, hedeflerin üzerinde büyüme kaydettikleri ilk 5 yılın ardından, ikinci 5 yıla çok daha iddialı başladıklarını açıkladı. Daikin’in kurulduğu 1924 yılından bu yana öncü ve mucit bir marka olarak iklimlendirme sektöründe uzmanlaştığını, bugün 20 milyar doları bulan cirosu ve 60 bin çalışanı ile sektörüne liderlik ettiğini hatırlatan Önder, şu bilgileri verdi: “Daikin Türkiye olarak biz de bu yapıya kısa sürede entegre olduk ve ilk dönemimizde ciromuzu 202 milyon liradan 1 milyar liraya, çalışan sayımızı 424 kişiden 1.075 kişiye, ihracatımızı 10 milyon dolar seviyesinden 100 milyon dolara çıkararak rekor bir büyümeye imza attık. Nisan 2017 itibariyle başlayan ikinci 5 yılımıza ise Daikin Global’ın Fusion20 hedefleri doğrultusunda, üretim tesislerimizden satış kanallarımıza kadar pek çok yeni ve inovatif çalışmayı devreye soktuk. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hızlı büyümemizi sürdürerek 2020 yılında hedeflerimizi; ciroda 1.644 milyon TL.’ye, istihdamda 1.500 kişiye, ihracatta ise 200 milyon dolara ulaşmak olarak belirledik.”

SAKARYA’DAKİ AR-GE EKİBİ BİR İLKE İMZA ATTI

“Bundan sonra çok daha büyük adımlar atacağız” diyen Önder, bu adımlardan ilkinin ısıtmada atıldığını açıklayarak şunları söyledi: “Daikin 2011 yılında Türkiye’de Airfel’i alarak doğrudan yatırımcı olurken, çok güçlü bir ısıtma know how’unu da bünyesine kattı. Bu güçlü yapı Daikin’in dünya ısıtma pazarındaki gücünü artırırken Daikin Türkiye olarak biz de, sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi kullanabileceğimiz, markamıza değer katacak çalışmaları başlattık. Daikin dünyada Ar-Ge’si çok güçlü bir kuruluş. Bu nedenle dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan CERN’de bile Daikin tercih ediliyor. Böyle bir yapı içerisinde Daikin Türkiye olarak, biz de Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmalarımıza hız verdik, merkezimizi kurduk. Ekibimiz bugüne kadar pek çok iyileştirme çalışması yaptı ve sonunda hem Daikin hem de sektör tarihinde bir ilke imza attı. Daikin gibi inovasyon ve teknolojisi ile tanınan bir markaya yakışacak bir kombi geliştirdik. İşte bu nedenle ‘Isıtmayı yeniden tasarladık’ diyebiliyoruz. Daikin’in ısıtmadaki Ar-Ge üssü Türkiye olacak. Bu hamlemizle sektörümüze yepyeni bir ivme kazandırmayı ve yeni yatırımlar çekmeyi planlıyoruz.”