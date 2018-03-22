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Ekonomi

Daikin endüstriyel soğutma firması Tewis'i satın aldı

İstanbul, 22 Mart (DHA) - Dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösteren Daikin, endüstriyel soğutma sektörünün önde gelen şirketlerinden İspanyol Tewis’i satın aldığını duyurdu

22 Mart 2018 19:07

İstanbul, 22 Mart (DHA) - Dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösteren Daikin, endüstriyel soğutma sektörünün önde gelen şirketlerinden İspanyol Tewis’i satın aldığını duyurdu.
Daikin’in iştiraki Zanotti aracılığıyla gerçekleştirdiği satın alma, endüstriyel soğutma sistemleri pazarındaki konumunu pekiştirmek için önemli bir adım olarak görüldü.
Uluslararası büyümesini sürdüren Daikin, Tewis’i de bu doğrultuda konumlandırmayı planladığını ve Tewis’in sahip olduğu know-how ve uzmanlığı değerlendirerek, uluslararası büyüme için kilit ülkelerden biri olan Fransa’da gıda perakende ve endüstriyel soğutma pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.
İspanya’nın Valencia şehrinde 2009 yılında kurulan ve soğutma sistemleri teknolojisinde lider bir firma olarak tanınan Tewis, 2016 itibariyle toplam 14.2 milyon Euro’luk satış rakamına ulaştı. Soğutma sistemleri tasarımının yanı sıra, kontrol ve izleme gibi alanlarda da uzman olan Tewis, son yıllarda GWP (Küresel ısınma potansiyeli) düşük soğutucu akışkanlarla çalışan soğutma üniteleri üretmek için yatırımlarını hızlandırdı.
Daikin Europe N.V. Başkan Yardımcısı Junji Umamoto, Daikin’in doğal soğutucu akışkan odaklı endüstriyel soğutma pazarındaki konumunu güçlendirecek bu önemli satın almayla ilgili yaptığı açıklamada Tewis’i alanının lideri kılan girişimci ruhun, uzmanlığın ve kurum değerlerinin Daikin’e mükemmel uyum sağladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Tewis bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yoluna CEO Carlos Momplet liderliğinde devam edecek. Kendisinin ve ekibinin yaratıcı çözümler geliştirmeye devam edeceğine ve şirketi daha da büyüteceğine olan inancımız tam.” (Fotoğraflı)

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