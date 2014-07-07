Dâhilik ve kumar arasındaki ince çizgi

2014 Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya gelen Hollanda ve Kosta Rika 90 dakika boyunca yenişemeyince maç uzatmalara gitti. Mücadelenin uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca 120 dakika süren maç penaltılara kaldı ve penaltı atışlarının sonunda Hollanda (Portakallar) maçın kazanan tarafı oldu. Penaltı atışlarından önce 120 dakika yedek oturan Hollandalı kaleci Tim Krul oyuna dâhil edildi ve kurtarışlarıyla Portakalları yarı finale taşıdı.

Nick Miller İngiliz Guardian gazetesinde yazdığı makalede alışılmışın dışında yapılan kaleci değişikliğinin Krul’un kurtarışları sayesinde Hollanda milli takımının çalıştırıcısı Van Gaal’i dahi konumuna getirdiğini iddia etti.

Yazar Nick Miller, Hollandalı file bekçisi Krul’un mücadelenin sonunda yaptığı, “120 dakika boyunca kenarda oturuyorsunuz ve sonra oyuna girip penaltıları kurtarıyorsunuz. Bu kesinlikle normal değil. Ne diyeceğimi bilmiyorum” sözlerine atıfta bulunarak kalecinin son anda oyuna alınıp kritik kurtarışlarla Hollanda’nın yarı final vizesi almasını sağlamasının normal olmadığı görüşünde.

Hollandalı file bekçisinin “normal olmayan” performansının teknik direktör Van Gaal’in dahi olarak adlandırılmasına sebep olduğunu belirten yazar, işler istendiği gibi gitmeseydi Gaal’in hakkında çok farklı benzetmeler yapılabileceğini savundu.

Krul’un penaltı istatistiklerinin o kadar da iyi olmadığını belirten yazar, “5 yıl önce İngiliz Newcastle takımına transfer olduğundan beri 20 penaltıdan yalnızca 2 tanesini kurtarabildi” diyerek Van Gaal’in Krul’u oyuna sokmasını aslında çok da iyi bir fikir olmadığı görüşünü paylaştı.

Yazar, Krul’un “penaltı atışlarında önce çok agresif olmadan elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Maçtan önce Kosta Rika’nın Yunanistan’a karşı oynadığı maçı izleyip penaltı atışlarını inceledim” sözlerine atıfta bulunarak kalecinin penaltıcıları kontrpiyede bırakmasının başarısının ana sebeplerinden biri olduğunu iddia etti.

“Her penaltıcı atışlarını yapmadan önce hangi köşeye vuracaklarını bilir. Eğer kaleci penaltıyı kullanacak oyuncuyu ikilemde bırakabilirse avantaj sağlar” diyen yazar, Hollandalı file bekçisinin Kosta Rikalı Bryan Ruiz ve Michael Umaña’nın penaltılarını kurtarmasının bu sebepten olabileceği görüşünde.

Van Gaal’ın Krull’u oyuna dâhil etmesinin penaltı atışlarından önce psikolojik bir manevra olduğunu düşünen yazar, Hollandalı çalıştırıcının öyle olmamasına rağmen Krul’u iyi bir penaltı kurtarıcısı gibi kaleye göndererek Kosta Rikalılar üzerinde baskı kurduğunu savundu.

Guardian'da çıkan makale için tıklayın