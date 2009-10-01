T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dahiler ve deliler 'gen kardeşi' çıktı

'Neuregulin 1' adlı genin bazı özellikleri insanlarda hem üstün yaratıcılık becerisi hem de psikopati oluşmasına neden olabiliyor.

01 Ekim 2009 03:00

Bilimadamları tarafından keşfedilen 'Neuregulin 1' adlı genin bazı özellikleri insanlarda hem üstün yaratıcılık becerisi hem de psikopati oluşmasına neden olabiliyor.

Macar bilimciler üstün yaratıcı becerilere sahip insanlarla psikopati ve depresyondan mustarip hastalarda ortak genetik özellikler keşfetti.

Araştırmaya göre beyinsel gelişim üzerinde çok etkili olduğu belirtilen Neuregulin 1 adlı genin bir varyasyonu kişilerde deha ve yaratıcılığı arttırken aynı zamanda şizofreni ve kişilik bozukluğu gibi ruhsal hastalıkları da tetikleyebiliyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden araştırmacılar, kendini çok yaratıcı ve başarılı olarak gören bir grup denekle çalıştı. Yaratıcılık düzeyini tespit için bir dizi tuhaf soru ve durum karşısında deneklerin tepkisi ölçülürken, bir taraftan da biyolojik testler gerçekleştirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24