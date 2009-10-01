Dahiler ve deliler 'gen kardeşi' çıktı

Bilimadamları tarafından keşfedilen 'Neuregulin 1' adlı genin bazı özellikleri insanlarda hem üstün yaratıcılık becerisi hem de psikopati oluşmasına neden olabiliyor.



Macar bilimciler üstün yaratıcı becerilere sahip insanlarla psikopati ve depresyondan mustarip hastalarda ortak genetik özellikler keşfetti.



Araştırmaya göre beyinsel gelişim üzerinde çok etkili olduğu belirtilen Neuregulin 1 adlı genin bir varyasyonu kişilerde deha ve yaratıcılığı arttırken aynı zamanda şizofreni ve kişilik bozukluğu gibi ruhsal hastalıkları da tetikleyebiliyor.



Telegraph gazetesinin haberine göre Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nden araştırmacılar, kendini çok yaratıcı ve başarılı olarak gören bir grup denekle çalıştı. Yaratıcılık düzeyini tespit için bir dizi tuhaf soru ve durum karşısında deneklerin tepkisi ölçülürken, bir taraftan da biyolojik testler gerçekleştirildi.



