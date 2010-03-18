Dahi piyanist yeniden Türkiye'de

T24 -

Hayatı film oldu

Hayatı Oscar ödüllü ''Shine'' filmine konu olan şizofreni hastası piyanist David Helfgott, 3 Nisan'da KKTC'de, 6 Nisan'da psikiyatristlere konser verecek.Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen David Helfgott, ''Gazi Psikiyatri Günleri'' kapsamında 3 Nisanda KKTC'de sahne alacak.Helfgott, bu konserin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Hürriyet Gazetesinin katkılarıyla 6 Nisan'da da Türkiye'de olacak.Helfgott, konserlerinde 12 yıl tedavi görmesine sebep olan Rahmaninov'un 3. piyano konçertosunu yorumlayacak.'The Last Great Romantic, Rahmaninov' albümü 4 milyondan fazla satan, 'Billboard' dergisi tarafından da en başarılı klasik müzik albümü seçilen Helfgott’un İstanbul konseri ise yine Aya İrini’de gerçekleşecek.Aktör Geoffrey Rush'a 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran 'Shine' filminde, ruh sağlığı yerinde olmayan, müzik aşığı bir babanın kendi olamadığı müzisyen kimliğini oğlunda yaşatmaya çalışması ve bu süreçte yaşanan dramlar konu ediliyor.Helfgott'un gerçek hayat hikâyesinden alınan bu senaryonun devamında ise, bir konserde, salonun alkıştan yıkıldığı bir anda, David'in yıllar boyu baskılara maruz kalmış beyninin iflasına tanıklık ediyoruz. Bu olay sonrasında 12 yıl akıl hastanesinde kalan David Helfgott, üstün yeteneği ve uğraşısı sayesinde yeniden yaşama dönüyor ve gelmiş geçmiş en önemli piyanistlerinden biri olarak tarihe adını yazıyor.