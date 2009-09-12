'Dâhi' piyanist şaşırtacak

Avustralyalı dünyaca ünlü piyanist David Helfgott, İstanbul'da vereceği iki konserle şaşkınlıkla hayranlığı bir arada yaşatacak.

Hayatı 1996 yapımlı Shine filmine konu olan Avustralyalı dünyaca ünlü piyanist David Helfgott, İstanbul'da vereceği iki konser öncesi ilk kez geldiği Türkiye'de dün bir basın toplantısı düzenledi. Aslında toplantıyı '25 yıllık oğlu' Scott Murray yaptı. David, daha çok toplantının yaramaz çocuğu gibiydi. En son geldi, en erken gitti ve akıllarda en çok o kaldı. Bu sıra dışı adamı tanımayanlar için şaşırtıcı olan durum, tanıyanlar için de tatlı bir telaş demekti. 62 yaşındaki ele avuca sığmayan bu 'çocuğun' dikkatini bir yöne toplayabilmek, eğer eline piyano vermezseniz neredeyse imkânsız. Nitekim dün saat 11.00 sularında Beşiktaş'taki Four Seasons Oteli'nde de öyle oldu...

Bilim İlaç'ın ana sponsorluğunda ve İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle düzenlenecek konserler öncesi gerçekleşen basın toplantısına, Helfgott'un üvey oğlu Scott Murray de katıldı. 25 yıl önce annesi Gillian'ın Helfgott'la tanışmasıyla David'in hayatına girdiğini söyleyen Murray, "Onunla yaşamak muhteşem bir deneyim." dedi. Helfgott'tan çok şey öğrendiğini söyleyen Murray, "Onunla vakit geçirmek çok keyifli. Tek zorluk birlikte çay içmek!" ifadesiyle David'in şizoid ve kabına sığmaz kişiliğine de değindi. Helfgott, odaklanmakta zorlansa da, salona girdiğinde tüm dikkatler üzerinde toplandı. Karşılaştığı herkesin elini sıkıp adını sorması, basın mensuplarını ve görevlileri şaşırtsa da onu tanıyanlar için bildik bir manzaraydı. Birkaç dakika sonra yerine oturdu, ancak sürekli hareket halindeydi. Durmaksızın fısıldaşarak yanındakilere şakalar yapan Helfgott, bir aralık basın mensuplarına dönüp "Mutlu musunuz? Nasıl gidiyor?" dedikten hemen sonra yanındakilere dönüyor. Helfgott, dâhilikle delilik arasındaki ince çizginin delilik yanına daha yakın duran, ama dâhilikten de fazlasıyla nasibini almış sıra dışı bir adamın hallerini taşıyordu.

Usta piyanistin daha önceden Türk müzikseverlerle buluşması, biletler kısa sürede tükenince sürpriz bir şekilde ikiye çıkmıştı. Helfgott, bu akşam Aya İrini Müzesi, pazartesi de Cemal Reşit Rey'de dinleyicilere şaşkınlıkla hayranlığı bir arada yaşatacak