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Yaşam

Daha zeki olmanın 24 yolu

IQ düzeyinizde dört yılda 21 puan şaşırtıcı bir şekilde artış veya 18 puanlık bir düşüş olabilir. Bu sizin elinizde...

02 Mart 2012 18:25

 

T24 - IQ düzeyinizde dört yılda 21 puan şaşırtıcı bir şekilde artış veya 18 puanlık bir düşüş olabilir. Bu sizin elinizde. Yani zekânızı ilerletebilir veya geriletebilirsiniz! Yani, 110 puandan 130 puana yükselen kişi “ortalama” insandan “üstün yetenekli” insan sınıfına geçiyor! Tersi ise aptallaşıyorsunuz!..
...
 
Newsweek'te yer alan ve Rita Urgan tarafından çevirililerek Cumhuriyet'in Bilim Teknik ekinde yayımlanan (02.03.2012) yazı şöyle:
 
İşte yapacaklarınız!
 
1-Dostlarınızla sözcük oyunları oynayın
 
Araştırmalar bulmaca çözmenin Alzheimer ve bunama riskini azalttığını ortaya koyuyor.
 
2-Zerdeçal yiyin
 
Hint mutfağının gözde baharatlarından biri olan zerdeçalın köklerinde bunama riskini azaltabilen kurkumin adlı bir madde bulunur.
 
3-Tekvando kurslarına katılın
 
Ya da dans edin, tenis oynayın. Kalp atışını hızlandıran ve büyük ölçüde eşgüdüm gerektiren bir etkinlik bulmaya çalışın.
 
4-Haberleri El Cezire’den alın
 
Yeni fikirlere açık olun. ABD’de yapılan bir araştırma haberleri El Cezire’den alan insanların CNN ve BBC World izleyenlere oranla çok daha açık fikirli olduklarını ortaya koydu.
 
5-Akıllı cep telefonlarınızı atın
 
Sürekli e-postalarınızı kontrol etmek dikkatin dağılmasına ve üretkenliğin azalmasına neden olur.
 
6-Bol bol kestirin
 
Şekerleme yapın ve geceleri erkenden yatın. Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma beynin uykuya daldıktan sonra da anıları işlemden geçirdiğini ortaya koydu.
 
7-TED sitesi uygulamasını indirin
 
Teknoloji, eğlence, tasarım derneğinin yıllık toplantılarına katılan dünyanın en büyük beyinleri bu toplantılarda beyin haritasının çıkartılması ve doğum öncesi zekâ gibi konuları masaya yatırırlar. Toplantılara katılın, ya da en azından sitenin iOS ve Android uygulamasını indirin.
 
8-Bir yazın festivaline katılın
 
Gitmek isteyip bir türlü gidemediğiniz yerlerde her yıl mutlaka bir yazın festivali yapılır. Biletinizi alın ve yolculuk sırasında Tom Stoppard ya da Jennifer Egan gibi yazarlardan bir iki şey öğrenin.
 
9-Bir “anı sarayı” inşa edin
 
Anımsamak istediğiniz şeyi canlı bir imgeyle bağdaştırın. Sabrınız anı sarayı yapmaya yetmeyebilir, ama Joshua Foer’in “Einstein ile Ayda Yürüyüş: Her Şeyi Anımsama Sanatı ve Bilimi” adlı kitabını okuyarak en azından bu tür yöntemler konusunda bir fikir edinebilirsiniz.
 
10-Yeni bir dil öğrenin
 
İkinci bir dili öğrenmek prefrontal korteksi devinime geçirerek karar verme yetisi ve duygular üzerinde bir etki yaratır.
 
11-Sütsüz çikolata yiyin
 
IQ’nuzu bir gecede yükseltmese de bitter çikolatanın içerdiği flavonoidler belleği güçlendirir.
 
12-Örgü grubuna katılın
 
Şişleri elinize alın ve kendinize harika bir atkı örün. Motor becerilerin geliştirilmesi bilişsel yetenekleri de devinime geçirebilir. Üstelik kış mevsiminde sıcacık kalmanızı da sağlar.
 
13-Yüzünüzdeki gülücüğü yok edin
 
Deneyler kaş çatma gibi basit bir eylemin insanın düşüncelerinde daha kuşkucu ve analitik bir tavır takınmasına yol açtığını gösteriyor.
 
14-Şiddet içerikli video oyunları oynayın
 
Çeşitli araştırmalar video oyunlarının tepkileri hızlandırdığını, çok sayıda görev üstlenme yeteneğini geliştirdiğini ve zorlu bir görevin ardından düşmanca duyguları yok ettiğini ortaya koyuyor.
 
15-Bu kişileri Twitter’de izleyin
 
Nouriel Roubini, Jad Abumrad, Colson Whitehead
 
16-Yoğurt yiyin
 
Probiyotik yoğurtlar mideye iyi geliyor. Ancak fareler üzerinde yapılan araştırmalar yoğurdun beyne de iyi geldiğine işaret ediyor.
 
17-SuperMemo bilgi kartı programını yükleyin
 
18-Bir Shakespeare oyunu izleyin
 
19-Düşünce sisteminizi geliştirin
 
20-Bol su için
 
Susuz kalındığında beyin daha çok çalışmak zorunda kalır ve tasarlama yetisi zarar görebilir.
 
21-Itunes U sitesini ziyaret edin
 
Üst düzey okullarda felsefeden astrofiziğe uzanan derslerin notları internetten izlenebiliyor. Bu okullara gidemeseniz de, derslere internet üzerinden katılabilirsiniz.
 
22-Sanat müzelerini ziyaret edin
 
Araştırmalar sanatsal olayları izlemenin gerginliği azalttığını ve kişinin gerçekten önemli işlere odaklanmasını sağladığını ortaya koyuyor.
 
23-Bir müzik aleti çalın
 
Bir çalgı çalmayı öğrenmek IQ düzeyini arttırır, beynin bellek ve eşgüdümden sorumlu bölgelerini daha etkin duruma getirir.
 
24-Elle yazın
 
 

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