"Yaşanabilir bir dünya için global anlamda 7 trilyon dolarlık bütçeye ihtiyaç var"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, doğal afetlerin sıklıklarının arttığına dikkat çekerek, daha yaşanabilir bir dünya için global anlamda 7 trilyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaç olduğunu, ancak geçen yıl tüm kamu kuruluşları ve bağışçıların yardımlarının 161 milyon dolarda kaldığını söyledi.

Türkiye’de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve etki yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun (EYDK) “Birlikten Kuvvet Doğar” temalı konferansı düzenledi. Konferansa UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton konuşmacı olarak katıldı. EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil konferansın Türkiye’de etki yatırımı ve ekosisteminin oluşturulması için izlenecek yol haritasının belirlenmesi adına önemli olduğunu söyledi.

Tüm dünyada pandeminin etkilerinin devam ettiğini ve normale dönüşün de zor olacağını vurgulayan UNDP Temsilcisi Vinton ise şöyle konuştu:

"Daha yaşanılır bir dünya için zaman dar"

"Gelecek kuşaklara sağlıklı bir gelecek bırakmak için hedef takvimine göre 10 yıl gibi kısa bir süre kaldı. Tüm tablolar, umutsuzluğa kapılmamıza neden oluyor. Olumsuzluk var ama ideal olarak değerlendirilebilecek 17 maddelik hedefler belirledik. Hedeflerimiz içinde 2030 yılına kadar açlığı, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve herkese eşit eğitim hakkını sağlanması da var.

"7 trilyon dolar bütçe gerekiyor"

Belirlenen hedeflere ulaşmanın maliyeti yüksek. Bunun da kim ya da kimler tarafından karşılanacağı en zor soru. 17 maddelik büyüme hedefimiz doğrultusunda temel fikrimiz riski paylaşmak. Birleşmiş Milletler (BM) global anlamda yapılması gerekenlerin yıllık maliyetinin 7 trilyon dolarlık bir bütçe gerektiğini açıkladı. Ancak bu yıl dünyanın tüm kamu kuruluşları ve bağışçılarından 161 milyonluk yardım yapıldı.

"Fosil yakıtlarla ilgili ciddi adım atılmalı"

Şu anki zaman takvimimizde pandemi var. Sıklıkları artan doğal afetler yaşıyoruz. Bir tane gezegenimiz var ve bunu yaşanabilir kılmak zorundayız. Sıfır karbon emisyonu hedefini G-20 ülkelerinden 15’i değerlendirdi. Ancak fosil atıkların kullanılmasıyla ilgili ciddi adım atılmadı. Pandeminin başından beri G-20 ülkeleri fosil yakıt için 300 milyar dolar yatırım yaptı. Pandemik bir ortamda yaşıyoruz ama tabii ki hepimiz biliyoruz ki normale dönüş zor. Ülkelerin etki yatırımı için politika değişimi yapmaları şart.

Süreç hükümetler için de zorlayıcı. Küresel emeklilik fonlarından aktarım olursa ciddi miktarlar elde edilebilir. Türkiye'nin sağlam duruş göstererek dönüşümün parçası olması önemli.” (ANKA)