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Sağlık

Daha sağlıklı mor patatesler satışa çıkıyor

Mor patates, Colorado Üniversitesi tarafından bir yerel patates türünden geliştirilerek üretildi.

06 Ekim 2010 03:00

T24 - 'Mor Majeste' diye adlandırılan yeni tür patates çok koyu renki ve beyaz patateslere kıyasla on kat daha fazla antioksidan ve antosiyanin içeriyor.

'Mor Majeste' patatesi

Mor patates, Colorado Üniversitesi tarafından bir yerel patates türünden geliştirilerek üretildi. İki yıl süren denemeler arsından Perthshire'daki Albert Bartlett adlı çiftçi tarafından ekimi yapılan mor patates, görünümüne rağmen, genetik yapısı değiştirilmiş bir ürün değil. İlk olarak And Dağlarının yükseklerinde yetişmiş olan patates, binlerce değişik türe sahip ve koyu kırmızı ve morumsu olanları da mevcut. Deneme ekimleri, 'Mor Majeste'nin İskoçya'da yetiştirilebileceğini gösteriyor.

Bu hafta İskoçya ve güneydoğu İngiltere'deki Sainsbury's süpermarket zincirinde ilk 400 tonluk mor patates satışa çıkacak. Gelecek yılsa, daha fazla ürün alınması bekleniyor.

Edinburg Queen Margaret Üniversitesi ve İskoç Ürün Araştırma Enstitüsü'yle birlikte araştırmalara katılan üretici Albert Bartlett, söz konusu patatesin sağlık açısından yararlarını inceledi.

Araştırmaya katılan Dr. Catherine Tsang, beyaz patateste bulunmayan antosiyanin adlı doğal renge sahip mor patatesin pişirdikten sonra bile kaybolmayan antioksidan özellikler taşıdığını anlattı.

Dr. Tsang, "Sahip olduğu antioksidan özellikten ötürü, kırmızı şarabın, beyaz şaraba kıyasla, kalbe daha iyi geldiğini biliyoruz. Aynı şey mor patates için de geçerli. Antosiyaninlerde antioksidan özellikler var ve bazı araştırmalar bu tür besinlerin, kan damarları üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve tansiyonu düşürdüğünü gösteriyor." dedi.


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