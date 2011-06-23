'Daha, özgürlükçü, hukukun üstünlüğünü koruyan bir anayasa yapılmalı'







T24/ Ankara



CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, 24. dönem Meclis’i değerlendirdi. “ İyimserim” diyen Ekşi, “Çünkü, Bu Meclis’in iyi işler yapacağı konusunda umutluyum. Umudumu koruyorum”.Yeni anayasanın 1961 Anayasası’ndan daha ileri olması gerektiğine dikkat çeken Ekşi, “Daha özgürlükçü, ifade ve vicdan özgürlüğü ile hukukun üstünlüğünü esas alan, sosyal devlet anlayışı ile cumhuriyetin temel değerlerini koruyan bir anayasa olmalı”.



Ekşi, kamuoyunda ‘Türk’ gibi birçok ifadenin yeni Anayasa da olmasına karşı çıkıldığının anımsatılmasına, “Önemli olan ülkenin bütünlüğü. Bu bütünlük bir başka biçimde de ifade edilebilir”. Ekşi, gazetecilikten aktif siyasete girişini , “Tribünden sahaya inmiş oluyorsunuz” diye tanımladı.



Ekşi, TBMM’de kaydını yaptırdı. Genel Kurul Salonu’nda kısa bir süre bilgi aldı. 28 Haziran’da Genel Kurul’a en yaşlı üye sıfatıyla başkanlık yapacağının hatırlatılması ve “Hazır mısınız” diye sorulması üzerine “Hazırım” karşılığını verdi.





