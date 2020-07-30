Daha önce sahaya dalan ve sadece 15 gün ceza alan Ahmet Ağaoğlu bu kez 'kol hareketi' yaptı!

Süper Lig'de Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada sahaya inen ve kulüp çalışanlarına saldıran Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Kupası finalinde Sörloth'un attığı golün ardından tepki çeken bir gol sevincinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. 90+10. dakikada Sörloth attığı golle skoru 2-0'a taşıyarak maçın sonucunu ilan etti.

Bu golün ardından yayıncı kuruluş protokol tribününü ekrana yansıttı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gol sevinci sırasında, futbolseverlerin tepkisini çeken bir hareket yaptı.

Ne olmuştu?

Trabzonspor’un ligde Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda yenilen son dakika golüyle 2-2 berabere kalmıştı. Maçın hemen ardından olaylar çıkmış, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya girmiş ve çıkan olaylar güçlükle sakinleştirilmişti.