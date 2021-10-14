Daha önce Otağlar ve Binicilik Tesisi için 60 milyon lira bütçe ayıran AKP'li belediye, 28 adet kamu arazisini satışa çıkardı

Daha önce Orta Asya Vadisi (Otağlar ve Binicilik Tesisi) Projesi için 60 milyon TL ödenek ayıran AKP'li Şahinbey Belediyesi, bu kez arsa satışları ile gündemde. Başkanlığını AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı belediye, gazetelere verdiği ilanlar ile değeri 215 milyon TL olduğu belirtilen 28 adet kamu arazisi satışa çıkardı. AKP'liler satışı "Belediyede kaynak yok" diyerek savundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, satışın mevzuata uygun olmadığını belirten CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan ise karara tepki gösterdi. Söz konusu ilanları sosyal medya hesabından paylaşan Kalkan, "Hep merak ediyorsunuz; Şahinbey Belediyesi'nin kaynakları nedir diye. Bugün ulusal gazetelerde çıkan 2 ilan. Şahinbeyli hemşehrilerimizin 28 adet arsasını 'parsel parsel' satacaklar. Sadece bu arsaların bedeli 215 milyon lira. Kaynak yok aslında, Tahmazoğlu 'babalar gibi' arsa satıyor" dedi.

Haberde yer alan söz konusu ilanlar şöyle: