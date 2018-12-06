Daha önce "onur, teşekkür ve kredilendirme" listesine girmişti; Türk lise öğrencisi, Apple'ın bir açığını daha yakaladı

Kahramanmaraş'ta, Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur, teşekkür ve kredilendirme" listelerine giren lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, "Safari View Controller" uygulamasında da güvenlik açığı saptadı.

17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz bir kez daha Apple yöneticilerinin gündemine girmeye başardı.

Apple'ın sesli asistanı "Siri" ve web tarayıcısı "Safari" ile müzik ve film oynatıcısı "iTunes"daki güvenlik açıklarını tespit ederek düzeltilmesini sağladığı için firmanın "onur, teşekkür ve kredilendirme" listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz, "Safari View Controller" uygulamasındaki güvenlik açığını da tespit ederek firma yetkililerine bildirdi.

Yılmaz'a "konuyla ilgili araştırma yapacaklarını" ileten firma yetkilileri, ardından sorunun "iOS 12.1.1" güncellemesiyle çözüldüğünü ve kendisini tekrar "teşekkür" listesine aldıklarını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez Safari uygulamasıyla ilgili sorun tespit ettiğini dile getirdi.

Twitter ve benzeri programlardaki linkler tıklandığında, Safari üzerinden açılan web sayfasının güvenlik denetiminde açıklar olduğunu belirlediğini ifade eden Yılmaz, "Ben bu sorunu Apple'ın genel merkezine e-mail yoluyla ilettim. Apple'ın güvenlik takımı, yaptığı araştırmanın ardından sorunun düzeltilmesi için çalışmalara başladı ve dün gece bu açığı iOS 12.1.1 güncellemesiyle düzeltti. Bununla ilgili olarak Apple firmasının teşekkür listesine alındım." şeklinde konuştu.