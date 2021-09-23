Daha önce Erdoğan’ı peygamber yerine koyan AKP milletvekilinden bu kez “ibadetli” seçim açıklaması

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı peygamber yerine koyan ve tepki çeken açıklamalarının ardından yaptığı yeni açıklamada, bu kez de 2023 seçimlerinde verilecek oyun hesabının namaz kılmamaktan, oruç tutmamaktan daha fazla olduğunu söyledi.

Şenyıldız, geçen ay katıldığı bir nikâhta yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı. “İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in hayatı boyunca yerine getirdiği örnek davranışlar ve yol gösterici sözlerinin bütünü” demek olan “sünnet” kavramının AKP’li vekil tarafından bu şekilde kullanılması büyük tepki çekmişti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de görüntüleri Twitter hesabından paylaşıp Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırarak, “AKP Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Recep Tayyip Erdoğan’ı peygamber ilan etti! Nikâh töreninde ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden nikâh defterini vermek istemiyorum’ diyor. Her konuda konuşan Diyanet Başkanı Ali Erbaş bu konuda da konuşacak mısın?” diye tepki göstermişti. Yediyıldız, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.

"Hesabını vereceksiniz"

Cumhuriyet'in haberine göre, Yediyıldız, önceki gün katıldığı bir etkinlikte yine skandal açıklamalarda bulundu. Kabataş ilçesinde partililerle bir araya gelen Yediyıldız, 2023 seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz Elhamdülillah Müslümanız. Bugün geldik, yarın gideceğiz. Gittiğimizde de yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Zannetmeyin ki ben verdiğim oyun hesabını vermeyeceğim. Samimiyetle söylüyorum daha fazla vereceksiniz. Kılmadığınız namazdan, tutmadığınız oruçtan, gitmediğimiz hacdan daha fazla vereceksiniz” diye konuştu.