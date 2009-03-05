Daha önce de dayak yemiş!

Sevgilisi Chris Brown'dan dayak yiyen R&B yıldızı Rihanna her ne kadar avukatlarla işbirliği yapmaktan kaçınsa da, Los Angeles polisinin elinde basında çıkanlardan çok daha kötü fotoğraf ve belgeler olabileceği söyleniyor.TMZ'nin haberine göre, basında yayınlanan dayaktan hemen sonra, Los Angeles polisi Rihanna'nın ifadesini aldı ve Rihanna bu ifadesinde bunun ilk olmadığını Brown'ın daha önce de kendisine şiddet uyguladığını hatta bundan daha kötü darbe aldığını anlattı.TMZ'nin eline geçirdiği Rihanna'nın dayak yedikten sonraki fotoğrafının da diğer fotoğrafların içinden en iyisi olduğu söyleniyor.