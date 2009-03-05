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Daha önce de dayak yemiş!

Erkek arkadaşı Chris Brown tarafından feci şekilde dövülen ABD'li pop şarkıcıs Rihanna, yaşadığının ilk olmadığını itiraf etti.

05 Mart 2009 02:00

Geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşı Chris Brown tarafından feci şekilde dövülen ABD'li pop şarkıcıs Rihanna, yaşadığının ilk olmadığını itiraf etti.

Rihanna son anda Grammy törenine katılmadı

Rihanna'nın dayak yemiş hali

Morluklarını böyle sakladı

Sevgilisi Chris Brown'dan dayak yiyen R&B yıldızı Rihanna her ne kadar avukatlarla işbirliği yapmaktan kaçınsa da, Los Angeles polisinin elinde basında çıkanlardan çok daha kötü fotoğraf ve belgeler olabileceği söyleniyor.

TMZ'nin haberine göre, basında yayınlanan dayaktan hemen sonra, Los Angeles polisi Rihanna'nın ifadesini aldı ve Rihanna bu ifadesinde bunun ilk olmadığını Brown'ın daha önce de kendisine şiddet uyguladığını hatta bundan daha kötü darbe aldığını anlattı.

TMZ'nin eline geçirdiği Rihanna'nın dayak yedikten sonraki fotoğrafının da diğer fotoğrafların içinden en iyisi olduğu söyleniyor.


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