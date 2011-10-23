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Yaşam

Daha önce de büyük depremler yaşandı

İkinci derecede deprem bölgesi olan Van'da geçmişte de büyük depremler yaşandı.

23 Ekim 2011 03:00

T24 - İkinci derecede deprem bölgesi olan Van'da geçmişte de büyük depremler yaşandı.


Van'daki depremleri, Hasan Timur Gölü ve Erciş fayları ile Güneydoğu Anadolu bindirmesi tetikliyor.


1903 yılında meydana gelen depremde 860 kişinin hayatını kaybettiği kayda geçmişti. 1940'lı yıllara kadar şiddetli bir depremin görülmediği Van 1941'de 7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı.



Erciş'te 194 kişi yaşamını yitirdi.


1945 yılında merkez üssü Çatak olan depremin büyüklüğü 5,8 olarak ölçüldü. 1946'da Van ve Hınıs'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 839 kişi öldü, 3 bin ev yıkıldı.


1972 yılında Van merkezde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. 1976 yılında Çaldıran merkezli depremin büyüklüğü 7,2, 1977'deki Erciş depreminin büyüklüğü ise 5,1 olarak kayda geçti.

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