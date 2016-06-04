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Sağlık

'Daha iyi seks' için sakız üretiliyor

Üretim aşamasında olan sakızın akşamdan kalmalığı da azalttılığı belirtiliyor

04 Haziran 2016 01:12

İki İspanyol girişimci, akşamdan kalmalığın etkilerini azaltan ve aynı zamanda yatağa girince ‘performans’ artıran bir sakız üretmeye başladıklarını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, WUG Functional Gum’ın ‘dünyanın en geniş yelpazede üretim yapan sakız markası’ olduğunu ifade eden girişimciler José Luis Rojano ve Jordi Claramonte, ürünlerinin oral yolla alınan diğer yardımcılar gibi etki göstermek için 5 ila 40 dakika arasında zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ürün yelpazesinde yer alan ‘WUF After Party’ alkol kullanımı sonrasında yaşanan akşamdan kalmalıkla mücadele ederken, ‘WUG Diet’ ise kilo vermeye çalışanlarda tokluk hissi yaratıyor.

Ginseng, kafein, damiana (afrodizyak olarak da kullanılan aromatik yaprakları olan küçük bir çalı) ve testosteron seviyesini artırmak için kullanılan tribulus ağacı özütü içerdiği belirtilen Vigor’un cinsel ilişkinin süresini uzattığı ve alınan zevki artırdığı iddia ediliyor.

 

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