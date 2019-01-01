‘Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zekâ' kitabının yazarı anlattı: Yapay zeka bu beş alanda hayatımızı değiştirecek

Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak yapay zeka hayatımızda daha fazla alan kaplamaya başladı. Ancak yapay zekanın bu ilerlemesinin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu konusu tartışılmaya devam ediyor. Bu soruya olumlu yanıt verenlerde biri özel bir şirketin teknolojiden sorumlu yöneticisi olan Onur Koç.

Mustafa Kasap ile birlikte ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zekâ’ kitabını kaleme alan Onur Koç, Hürriyet’ten Ayşe Arman’a yapay zekanın eğitim, sağlık, tarım, engellilerin hayatı ve iklim konusundaki olumlu etkilerini sıraladı:

Eğitimde: Mesela yapay zekâ teknolojileriyle çok daha kişiselleştirilmiş, deneyimsel bir eğitim sunabileceğiz çocuklarımıza. Her çocuğun özel olduğu, çocuklarımızın güneş sistemini öğrenirken yolculuğa çıktıkları bir eğitim düşünün...

Sağlıkta: Doktorların, deneyimleriyle teknolojiyi birleştirerek hastalıkları daha önceden doğru teşhis edip hatasız ameliyatlar yapmaları mümkün olacak. Tıpta pek çok şey hayata geçti, gerisi de geçecek.

Tarımda: Çiftçilere ve çiftçi olmak isteyen herkese yol gösterebilir yapay zekâ teknolojileri. Bölgede ne ekilir, tohum nerden alınır, ne zaman dikilir, zararlılarla nasıl mücadele edilir gibi...

Engelsiz bir dünya için yapay zekâ: Görmeyenin gözü, işitmeyenin kulağı, ayağı bacağı olmayanların kolu bacağı olacak teknoloji. 10 sene içinde “engelli” tanımını kullanmayacağız, görün bakın.

Yaşadığımız gezegenin geleceği için: Geçmişe ve geleceğe dayalı verilerle (iklim, kirlilik, ısınma, ormanlar, enerji, tarım ve biyolojik ekosistemdeki değişimler) çözüm önerileri geliştirilebilir. Yani, insanın yapay zekâ aracılığıyla daha tehlikeli silahlar yapmaktansa, bu tür barışçıl ve faydalı senaryolara kafa yorması ve hayata geçirmesi önemli...

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