Daha hızlı kitap yazması için kampanya başlattılar

Son yılların en popüler roman serilerinden 'Buz ve Ateşin Şarkısı'nın (A Song of Fire and Ice) yazarı George R.R. Martin'in yeni kitabı ‘Winds of Winter’ı daha hızlı yazması için hayranları internette para toplama kampanyası başlattı.

Kısa sürede klasikleşen ‘Game of Thrones’ serisinin yazarı George R.R.Martin’in yazma hızının oldukça yavaş olduğu hayranları tarafından bilinen bir gerçek.

Martin, serinin 4’üncü kitabını 5 yıl, en son yayınlanan ‘A Dance with Dragons’ kitabını 6 yıl aradan sonra yazmıştı.

Her ne kadar kitabın yayım tarihi, ABD merkezli yayınevi HarperCollins tarafından 2013 Aralık olarak belirlenmiş olsa da hayranları bu açıklamaya inanmıyor.

Bu nedenle kitap severler, projelere kitle kaynak yaratmakla bilinen Indiegogo adlı sitede, Martin’in serinin 6’ncı kitabı ‘The Winds of Winter’ı 25 Aralık 2014’e kadar bitirmesi için 2 milyon dolar bağış toplamaya çalışıyor.

Sitede 58 gün boyunca sürecek kampanya için şu ana kadar 153 dolar toplandı.