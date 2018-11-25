“Daha hesaplı” diye burun estetiği için ülke değiştiren kadın hayatını kaybetti

ABD’den “daha hesaplı” olduğu gerekçesiyle burun estetiği ameliyatı içine Meksika’ya giden Laura Avila isimli ABD vatandaşı hayatını kaybetti. 36 yaşındaki kadının ameliyat sırasında kullanılan anestezi nedeniyle beyin kanaması geçirdiği kaydedildi.

Teksas eyaletindeki Dallas kentinde yaşayan Avila, daha hesaplı olması için sınırı geçip Meksika'ya girdi ve burun estetiği yaptırdı. Fakat operasyon sırasında narkoz beynine zarar verdi.

Avila ailesinin avukatı Larry Fieldman, genç kadının ‘indirimli ameliyat ücreti’ nedeniyle Meksika’ya geçtiğini belirterek, bunu denemek isteyen kişilerin dikkatli olması için uyarıda bulundu.