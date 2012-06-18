Daha gitme vakti değil ve yaşayacak çok 'an' var

Ankara konseri sonrası geçen pazar günü trafik kazasında yaralanan, koruması ise ölen Bengü yaşadıklarını anlattı. Begün'nün Twitter'dan paylaştığı mektubu şöyle:

Sevgili dostlarım;

10 Haziran sabahı geçirdiğimiz üzücü kazadan sonra, iki gün önce hastaneden taburcu oldum ve bu mektubu sizlere evimden yazıyorum.

Acım çok büyük! Ümit 'i kaybetmenin yarası ve acısı kazada oluşan yaralarımdan çok daha büyük!Dünyada tanıyabileceğiniz en temiz kalpli,en efendi,en yürekli insanlardan biriydi Ümit...Adam gibi adamdı.Bana zarar gelmesini hiç istemezdi;ben de ona...Kardeşimizdi,can yoldaşımızdı..O hep beni korudu; eminim ki onu da sonsuza kadar cennetteki melekler koruyacak.Başımız sağolsun,mekanın cennet olsun, üzerine nurlar yağsın kardeşim...

Bu kazayı yaşamak bir dönüm noktası oldu hayatımda ve bence herkes yaşadığımız o kötü "an" dan bir sürü ders çıkartmıştır.Beni yaralı halimle yere yatırdıklarında ilk düşündüğüm şey veda etmek için daha çok erken olduğuydu."İyiyim!" dedim hep, çünkü iyi olmalıydım. Daha gitme vakti değildi ve yaşayacak çok "an" vardı...Yaşamayınca bilemiyor insan.Sanki hiç başına gelmeyecek sanıyor..Ama pamuk ipliğine bağlı sanki...

Savrulup gidiyoruz hayatta...Bilmiyoruz ki bir saniyeye bakıyor herşey.Bir "an" varız; bir " an" yokuz..Kıymetini bilin ne olur. Etraftaki tüm güzelliklere açın gözlerinizi. Doya doya yaşayın. Ben öyle yapacağım!!!

Sağlığımla ilgili çok şükür ki hiçbir sorun yok.Burnumda ufak bir çatlak var ve geçici yaralarım...O yaralara bakıp seviyorum onları.Onlar benim doğumgünümün izleri...

Öncelikle başta sayın Doç.Dr.Şükrü YAZAR ve ekibi olmak üzere tüm Acıbadem Maslak Hastanesi personeline,Şeker Hemşireye,tüm hemşirelere sonsuzdur teşekkürüm!

Canım ailem, çalışma dostlarım Allah sizi yanımdan eksik etmesin!!!

Canım dostlarım,Akın'ım...Her saniye şükrettim varlığınıza...Yanıbaşımda dualarınızla saatlerce beklediniz..Bana güç verdiniz...Siz benim en değerli hazinemsiniz...Allah hepinizden razı olsun!!!

Koştura koştura hastaneye gelen canım sanatçı dostlarım!!!!Biz ne güzel bir aileyiz!!!Elimi tuttunuz,saçlarımı sevdiniz; öyle iyi geldiniz ki!!! Allah hepinizden tek tek razı olsun!!Hepinizi çok seviyorum; çok!!

Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım ,dostlarım,abilerim,ablalarım...Desteğinize ilginize sonsuz teşekkürler ederim; iyi ki varsınız!!!

Sayın Devlet Büyüklerim...Acı günümde yanımda olduğunuz için sizlere minnettarım...

Ve dualarıyla yanımda olan tüm sevenlerim!!! Allah beni sizlere bağışladı,hiç ayırmasın!!!

Son olarak ;

İnanın hayat, dedikleri kadar kısa!!!

Ben yaşadım, gördüm,hissettim...

İkinci hayatımı yaşayacağım şimdi!!!

Doya doya, seve seve,hiçbirşeyi ertelemeden!!!

Meleğim ÜMİT beni cennetten izlerken...

Allah Hepimizi Korusun...

Bengü



