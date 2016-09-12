Daha fazla yalnız Suriyeli kadın kaçıyor



Uluslararası yardım örgütü Care'e göre Suriye'den çocuğu ile birlikte kaçan Suriyeli kadınların sayısının arttığını açıkladı. Örgüt, Ürdün'de yaptığı incelemede orada bulunan Suriyeli ailelerin yüzde 40'ı baba olmadan yaşam mücadelesi verdiğini tespit ettiklerini belirtti. Bu durumdaki ailelerin iki yıl öncesine kıyasla iki katı artış kaydettiğine de işaret edildi.

Kız çocukları evlendiriliyor

Care Genel Sekreteri Karl Otto Zentel, “Ürdün'de her on Suriyeli kızdan biri evlendiriliyor. Çünkü Suriyeli anneler aileyi başka nasıl geçindireceklerini bilemiyorlar“ dedi.

On binlerce Suriyeli'nin barındığı Yunanistan'da durum daha da kritik. Ülkedeki her iki Suriyeli kadından biri tek başına ayakta kalmaya, çocuklarına bakmaya çalışıyor. Ailesini yanına almak umuduyla baba ya da diğer erkek aile bireylerinin Balkan sınırı kapanmadan Almanya'ya veya diğer ülkelere geçtiğini kaydeden örgüt, ancak aile birleşiminin çok yavaş ilerlediğine dikkat çekti.

Bu da Suriyeli mülteci kadınların uzun süre aileye yalnız bakmak zorunda kalmasına yol açıyor. Yunanistan'da yeniden yerleştirilmesi planlanan 66 bin 400 mülteciden sadece 3 bin 700'ünün diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından alındığı ifade edildi.

Yalnız kadınlar tacize uğruyor

Care yardım örgütü, erkek aile bireyi olmadan yaşamaya çalışan Suriyeli mülteci kadınların sık sık şiddet ve cinsel tacize maruz kaldığını, açlık mücadelesi verdiğini vurguluyor. İki yıl önce Ürdün'de yeterli gıdaya sahip olduğunu söyleyen Suriyeli mülteci kadınların oranı yüzde 50 idi. Şimdi ise bu oran yüzde 15'e kadar geriledi.

Care'e göre Türkiye'dekiler dahil Ortadoğu'daki Suriyeli mülteci sayısı yaklaşık 4 milyon 800 bin. Bunların yarısının da kadın olduğuna dikkat çekiliyor.