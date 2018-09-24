Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, takımın menajeri Jose Mourinho'ya mesaj gönderdi. Pogba "Daha fazla hücum oynamalıyız" dedi.

Sezon başından beri istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Manchester United, son olarak da evinde Wolverhampton'la 1-1 berabere kaldı. İngiliz basınında eleştiri okları menajer Jose Mourinho'ya yönelirken, takımın Fransız yıldızı Paul Pogba da oyun tarzlarının değişmesi gerektiğini söyledi.

Pogba, "Oyunun bazı bölümlerinde daha aç olmalıydık. Oyuna olan tavrımız daha farklı olmalıydı ve daha iyi performans göstermeliydik" dedi. Oyun stillerini eleştiren Pogba "Evimizde oynarken sürekli atak yapmalıyız. Biz hücum oynamak için buradayız. Rakipler Manchester United'ı üst üste atak yaparken görünce korkar. Bizim Wolverhampton maçında da hatamız buydu. Evimizde 3 maç oynadık ve sadece 4 puan aldık. Artık yeter" ifadesini kullandı.

"Tabii bunu ben söyleyemem çünkü ben oyuncuyum"

Pogba sözlerini "Ön tarafta çok hareketli değiliz. Daha fazla seçenekle hareket etmeliyiz ama tabii bunu ben söyleyemem çünkü ben oyuncuyum. Yine de benim düşünme tarzım bu. Daha fazla ve daha iyi hareket etmeliyiz" diyerek bitirdi.

Pogba'nın bu sözleri ingiltere basınında manşetleri süslerken, jose mourınho'nun takımdaki geleceği de daha yüksek sesle United, Premier Lig'de 6 maçta topladığı 10 puanla 7. sırada yer alıyor.