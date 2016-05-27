'Daha fazla göçmen devlet hizmetine alınmalı'



Almanya'daki göçmenlerin mesleklerinde kariyer yapmalarını zorlaştıran bürokratik ve hukuki engellerin kaldırılması gerektiğini son araştırmalar da gösteriyor. Bir ankete göre federal devlet daireleriyle bakanlıklarda çalışanların sadece yüzde 15'ini göçmen asıllılar oluşturuyor. Özel sektörde ise bu oran yüzde 20'yyi buluyor. Bu orarnlar Almanya'daki 16 milyon göçmenin yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz anketle ilgili açıklamasında göçmenlerin devlet hizmetine alınmada halâ büyük zorluk çektiklerini söyledi. Nüfus araştırmaları enstitüsü tarafından yapılan ankete federal devlete bağlı bakanlık ve kurumlarda çalışan 300 bin görevlinin 24 bini katıldı.

Hiyerarşinin alt katlarındakiler

Devlet dairelerinde göçmenlerin çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Çoğunlukla kendileriyle süreli çalışma sözleşmesi imzalanan göçmenlere Alman asıllılara kıyasla daha düşük dereceli görevler veriliyor.

Devlet Bakanı Aydan Özoğuz anket sonuçlarını değerlendirirken, ‘devlet hizmetine alınmakta zorluk çeken göçmenlerin alt ve orta düzeyde kaldıklarını ve kariyer yapmalarının zorlaştığını' söyledi. Uyumdan sorumlu devlet bakanı, göçmenlerin ‘devlet bizi işe almaz' düşüncesinden kurtarma görevinin politikacılara düştüğünü dile getirdi.

Görev yerlerine göre de önemli farklar göze çarpıyor. Savunma ve Adalet bakanlıklarındaki göçmen asıllı personel sayısı son derece düşük. Göç ve İltica Federal Dairesi ve Federal Emniyet Müdürlüğü'nde ise göçmen asıllı devlet hizmetlilerinin oranı yüzde 25'i buluyor.

Aydan Özoğuz devlet hizmetindeki göçmenleri kapsayan anketle ilgili açıklamasında federal emniyet ve federal polis teşkilatlarının son yıllarda göçmenleri kazanmak için kapsamlı kampanya yaptığını ve federal polis teşkilatındaki göçmen asıllı görevli oranının yüzde 21'e çıktığını belirtti. Almanya İçişleri Bakanlığı müsteşarı Hans-Georg Engelke ise devlet dairelerinin yabancı asıllı görevli sayısı açısından ‘iyi durumda' olduğunu dile getirdi.

2013 yılında yapılan nüfus sayımında Almanya genelinde devlet hizmetinde çalışan göçmenlerin oranının yüzde 6,7 olduğu saptanmıştı.

İçişleri Bakanlığı kontenjan formülüne karşı

Devlet Bakanı Aydan Özoğuz göçmenlere meslekte yükselebilmeleri için daha fazla fırsat tanınması ve devlet kurumlarının bu konuda yol gösterici olması gerektiğini söyledi. Özoğuz Belin ve Hamburg eyalet yönetimlerinin göçmen asıllı personel oranının yüzde 25'e çıkarma kararının örnek alınabileceğini belirtti. Berlin'de bu oran yüzde 23'ü buluyor.

Özoğuz her bakanlığın bağımsız olarak kontenjan saptamasının doğu olacağını söylerken İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Engelke kontenjan formülünü doğru bulmadıklarını ve personelin eğitim ve yeterlilik kriterlerine göre seçildiğini belirtti. Devlet dairelerinin personel istihdamıyla ilgili prosedürde iyileştirme yapabileceğini belirten müsteşar, ‘kamu görevinin kabulü açısından toplumlun yapı ve terkibinin devlet hizmetine de yansıması gerektiğini' ifade etti.