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Dünya
Deutsche Welle

Daha fazla Alman silah istiyor

Almanya'da küçük el silahlarını kullanabilmek için ruhsat almak isteyenlerin sayısı artış kaydetti. Biber gazı satışlarında da patlama var. Yeşiller alarmda.

09 Şubat 2016 18:31


Alman Federal Meclisi'de Yeşiller Partisi Millletvekili Irene Mihalic'in soru önergesine yanıt veren Federal İçişleri Bakanlığı, Almanya'da kasım ayının sonundan ocak ayının başına dek 21 binden fazla kişinin silah ruhsatı almak için başvuruda bulunduğunu belirtti. Ocak sonu itibariyle ülkede 301 bin kişinin de silah ruhsatına sahip olduğu ifade edildi.

Kendisinin de polislik eğitimi bulunan Mihalic, "Karnaval gibi büyük etkinliklerde kimilerinin bazı durumlarda hızla silah çekip belki bir koasa ya da şiddete yol açacağını düşünsenize" diye konuştu.

Köln kentinde yılbaşı gecesi kadınların cinsel tacize uğramasının ardından Almanya'da küçük el silahlarına ilgi artmıştı. Kendini güvende hissetmeyen insanların sayısının artış olduğunu belirten Mihalic, "Eğer daha fazla insan silah taşıyacak olursa, bu durumu sakinleştirmek yerine gerginliği daha da tırmandırır" diye sözlerini sürdürdü.

Silah yasasında açıkların da kapatılmasını isteyen Mihalic, kuru sıkı tabanca, biber gazı ve benzer küçük el silahlarının da izne tabi tutulmasının önemli bir aşama olacağını vurguladı.

Almanya'da silah ruhsatı almak için sabıkasız ve alkol bağımlılığı olmayan 18 yaşın üstündekiler başvurabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaFederal Meclisi Yeşiller Partisi Millletvekili Irene MihalicFederalBakanlığı AlmanyaMihalicDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/BD

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