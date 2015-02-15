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Sağlık

'Daha faydalı olması için meyveleri salata şeklinde tüketin'

Prof. Turan Karadeniz çeşitli vitamin ve minerallere sahip meyvelerin bir arada tüketilmesi gerektiğini söyledi

15 Şubat 2015 19:23

Gün boyunca değişik vitamin ve minerallere ihtiyaç duyan vücut için meyvelerin tek tip değil "meyve salatası" olarak tüketilmesi öneriliyor. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz "Sadece C vitamini yönünden zengin bir meyveyi tüketmek yerine A ve B vitamininden zengin meyveleri de tüketmemiz gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Avrupa'da meyve salatası tüketiminin yaygın olduğunu ancak Türkiye'de meyvelerin tek tek tüketildiğini söyleyen Karadeniz, tek başına kilolarca tüketilen bir meyvenin vücuda çok fayda sağlamayacağını aktardı. Vatandaşlara meyvelerin tek olarak değil salata şeklinde tüketilmesini önerdiklerini belirten Karadeniz, "Meyveyi salata şeklinde tükettiğimizde birçok meyvenin vitamin ve minerallerinden de aynı anda faydalanabiliriz" dedi. Karadeniz, "Sadece C vitamini yönünden zengin bir meyveyi tüketmek yerine A ve B vitamininden zengin meyveleri de tüketmemiz gerekiyor. Böylelikle vücudumuz için faydalı protein, vitamin ve mineralleri aynı anda alabiliriz" diye konuştu.

İnsan vücudunun gün boyunca değişik vitamin ve minerallere ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Karadeniz, "Bunları meyve ağırlıklı olarak aldığımız zaman çok daha sağlıklı bir diyet izlemiş oluruz. Böylelikle hem daha sağlıklı beslenmiş oluruz hem de vücudun direnci düşmez. Birçok hastalıktan da korunuruz" ifadesini kullandı.

Meyve salatasında neler olmalı?

Meyve salatasında olması gereken meyveleri de sıralayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bir meyve tabağında karbonhidrat bakımından zengin Trabzon hurmasını,C vitamini zengini kivi, portakal, mandalinayı, mineral depoları açısından zengin kuru meyveleri, ceviz ile fındığı düşünebiliriz. Bunların dışında yine günlük tüketebileceğimiz meyve salatası içerisinde elma ve armut mutlaka olmalıdır. Dolayısıyla değişik mineral ve vitamin deposu bu meyvelerden oluşan meyve salatası tüketiciye daha fayda sağlayacaktır." Prof. Dr. Karadeniz, meyvelerin mevsimlerine göre tüketilmesinin daha sağlıklı olabileceğini sözlerine ekledi.

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