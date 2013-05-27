'Daha erken tahliye olmak için oku'

Brezilya'da bir hapishane de “Özgürlüğün için oku” adlı bir proje hayata geçirildi. Bu proje dâhilinde mahkûmlar hücrelerinde kitap okuyup bir değerlendirme ödevi yazmaları durumunda cezalarında 4 gün indirim alabilecekler.

Kitap okuyarak tahliye günlerine daha da yaklaşacak olan mahkumlara ceza indirimi yılda 12 kitap ile sınırlandırılmış durumda. Yani mahkûmlar bir yılda en fazla 48 gün indirim alabilecekler.

trtturkhaberdar'da yer alan Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, hukukçu Michael Köhne “Yeni ceza politikası” adlı bir dergide bu projeyi irdeleyip olumlu görüş bildirerek, Almanya’daki eyaletlere bu tarz bir projeyi uygulama çağrısında bulundu.