Daha az yemek için küçük hileler yapın!

Az yemek için çelikten bir irade şart değil! Küçük hileler yapmanız da çok işe yarar... Tabakları ve kaşıkları küçültmek, porsiyonları yumruk ebatında tutmak size iyi gelir.. Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesindeki yazısında (14.12.08), daha az yemek için yapabileceğimiz hileleri anlatıyor. Öz'ün yazısı şöyle:



"Az yemek için çelikten bir irade şart değil! Küçük hileler yapmanız da çok işe yarar... Tabakları ve kaşıkları küçültmek, porsiyonları yumruk ebatında tutmak size iyi gelir..



Telefonların büyük, porsiyonların küçük olduğu eski günlerde, ne obezite salgını vardı, ne devasa ölçüde tabutlar, ne de ekstra geniş klozetler! Günümüzde ise öğünler, bayram yemeği yoğunluğunda yeniyor...



Çoğaltın ve azaltın



Oysa porsiyonlarınızı küçültmek, belinizi inceltmek anlamına geliyor. İştahınızın bazı yanlarını törpülerken, bazı yanlarını da genişletmeniz gerekiyor. İşte çoğaltacak ve azaltacaklarınızın listesi:



* İyi şeyler hep küçük paketlerde değildir: O zarif 100 kalorilik paketlerin belinizi inceltmeye bir yararı dokunmayabilir. Açlıktan değil de duygu dalgalanmaları yüzünden yemek yiyen 'kronik diyetçiler', küçük paketlerdeki yiyeceklerden bolca tüketiyor.



Tokluk hissi uzun sürer



Başka bir ifadeyle, içinde dört büyük kurabiye olan tek bir paket yerine, içinde iki küçük kurabiye olan paketlerden 4 tane yiyorlar. Aslında her ikisinin de kalorisi aynı! Peki, niçin böyle oluyor? Çünkü birçok insan küçük paketlerin diyet yiyecek olduğuna inanıyor.



* Salata kâsenizi büyütün: Hacmi kontrol edin ve kalorileri düşürün. Makarna ve peynir gibi ağır yiyecekleri daha taze ve az yağlı olanlarıyla değiştirmek; salatayı, porsiyonu küçültmeden ama sadece limon ve sirkeyle süsleyerek tüketmek aynaya bakarken tatmin olmanızı sağlar. Domates, salatalık, marul gibi lifli gıdaları tüketmek tokluk hissinizin uzun sürmesine yarar.



* Tabaklarınızı küçültün: Sağlıksız yiyecekler, büyük tabaklarda önünüze gelirse; küçük tabaklarda sunulduğunda yiyeceğinizin üçte bir fazlasını tüketirsiniz. Büyük bir servis kaşığı kullandığınızda da, yüzde 50 daha fazla yersiniz. Dondurma için martini kadehlerini, yemek yerken de tatlı kaşığı ve salata çatalını tercih edin. "

