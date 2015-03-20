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Dünya

Dağlık Karabağ'da çatışma: 20 Ermeni öldü iddiası

Dağlık Karabağ'da Azeri güçlerinin Ermeni mevzilerine düzenlediği saldırıda, 20 Ermeni askerinin öldüğü iddia edildi

20 Mart 2015 09:37

Dağlık Karabağ'da Azeri güçlerinin Ermeni mevzilerine yönelik olarak Perşembe sabahı düzenlediği saldırıda, en az 3 Ermeni asker öldü.

Ölü sayısına ilişkin olarak her iki taraf farklı rakam verdi. Ermeni tarafının yaptığı açıklamaya göre 3 Ermeni asker öldü. Azeri tarafı ise öldürülen ve yaralanan Ermeni asker sayısının toplam 20'yi bulduğunu açıkladı. 

Ermenilerce ilan edilmiş olan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan tarafından düzenlenen saldırı sonucu 3 Ermeni askerin öldüğü, 4 Ermeni askerin de yaralandığı belirtildi.

sputniknews.com'da yayımlanan habere göre, Açıklamada, "Takviye edilmiş (Azerbaycan) özel harekat güçleri, perşembe sabahı Karabağ (Ermeni) mevzilerine saldırı düzenledi" denildi. Ermeni güçlerin saldırıyı püskürttüğü ve Azeri güçleri bütünüyle yenilgiye uğrattığı kaydedildi. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Cephe hattında 19 martta meydana gelen askeri çatışmalarda Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermeni tarafına yönelik ağır bir saldırı başlatmış ve toplam 20 Ermeni askerini etkisiz hale getirmiş veya yaralamıştır" denildi.

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