Aliyev'den Putin'e: Karabağ sorunu çok uzadı

Rusya’nun Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, “Karabağ problemi gerçekten çok uzadı” dedi. Putin de, “Karabağ’ı detaylı değerlendireceğiz. Tanrı’ya şükür Azerbaycan ile Rusya arasında çok iyi ilişkilerimiz var” diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın “Mingeçevir Barajı’na saldırırız” iddiası üzerine, “Erivan’ı füzelerle yerle bir ederiz” açıklamasının ardından bir araya gelen liderler Karabağ sorununu görüştü. Zirveden önce ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Mingeçevir Barajı’na saldırı iddiası üzerene, “Erivan’ı füzelerle yerle bir ederiz” açıklamasında bulundu.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bulunan ‘Baçarov Ruçey’ adlı yazlık rezidansında dün gerçekleşen görüşmede ev sahibi olarak ilk sözü alan Putin, “Sizi burada görmekten memnunum. Gündemimizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ilgilendiren birçok madde var. Karabağ konusundaki problemlere de detaylı şekilde değineceğimizi düşünüyorum. Tabii Tanrı’ya şükür Azerbaycan ile Rusya arasında çok iyi ilişkilerimiz var. En önemlisi de birbirimize güveniyor olmamız” dedi. Putin’in bu sözlerine yanıt veren Aliyev, “Sayın Putin’in söylediklerine katılıyorum. Karabağ problemi gerçekten çok uzadı. Azerbaycan sorunun bir an önce yasal zeminde çözüme kavuşturulmasını elbette istiyor. Rusya ile biz her türlü işbirliğine açığız. İkili ilişkilerden bölge güvenliğine kadar tüm konularda işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Putin dün, Aliyev ile görüşmesinden ayrı olarak Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Soçi’deki ikili görüşmelerin ardından Putin, Aliyev ve Sarkisyan’ın bugün, Karabağ sorununun çözümüne ilişkin üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ancak üçlü zirvenin gerçekleşmesine 24 saat kala Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim iyice tırmandı. Ermenistan tarafından yöneltilen, Mingeçevir Su Elektrik Santrali’ne saldırıda bulunulacağına yönelik iddia üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan “Erivan’ı füzelerle yerle bir ederiz” açıklaması geldi. Ermenistan tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ve sabotajın anında ve gerekli şekilde karşılık bulacağının vurgulandığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun hem işgal altındaki topraklardaki hem de Ermenistan’daki tüm askeri birlikleri vurabilecek imkanlara sahip olduğu belirtildi. Mingeçevir Su Elektrik Santrali’ne yapılacak sabotaj girişimlerinin Ermenistan için feci sonuçlar doğuracağı vurgulanan açıklamada, “Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a hedeflenmiş füzelerle Erivan’ı bile yerle bir etmeye hazırdır” denildi.

İsrail füzesi

Azerbaycan’ın elinde İsrail yapımı 130 km menzilli ‘Extra’ füzeleri bulunduğu biliniyor. Bakü ayrıca geçtiğimiz aylarda Pakistan ile 2 bin km menzilli balistik füze alımı görüşmeleri yapmıştı. Rusya ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında askeri dengenin bozulmaması için her iki tarafa uzun menzilli füze satışı yapmıyor. Ancak Rusya’nın Ermenistan’da Türkiye sınırına yakın askeri üssünde nükleer başlık taşıyabilen taktik ‘İskender’ füzeleri bulundurduğu açık kaynaklar tarafından dile getiriliyor.