T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dağlık Karabağ sözcüsünden Azerbaycan'a tehdit: Birkaç gün daha böyle devam ederse, arkeologlar bile Gence'den kalıntı bulamayacak

05 Ekim 2020 23:39

Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan eden fakat hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ'ın Devlet Başkanlığı Sözcüsü Vahram Poghosyan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Birkaç gün daha böyle devam ederse, korkarım ki arkeologlar bile Gence'den kalıntı bulamayacak. Geç olmadan uyanın" dedi.

Dağlık Karabağ, birkaç gündür Azerbaycan'ın en büyük kenti olan Gence'yi bombalıyor ve bunu başkentleri Hankendi'nin bombalanmasına karşılık olarak yaptıklarını belirtiyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Ermenistan'dan roketler atıldığını söylüyor. Ermenistan ise bu iddiayı reddediyor.

ETİKETLER

HankendiGenceAzerbaycan GenceGence bombaGence bombalama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24