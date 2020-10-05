Dağlık Karabağ sözcüsünden Azerbaycan'a tehdit: Birkaç gün daha böyle devam ederse, arkeologlar bile Gence'den kalıntı bulamayacak

Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan eden fakat hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ'ın Devlet Başkanlığı Sözcüsü Vahram Poghosyan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Birkaç gün daha böyle devam ederse, korkarım ki arkeologlar bile Gence'den kalıntı bulamayacak. Geç olmadan uyanın" dedi.

Dağlık Karabağ, birkaç gündür Azerbaycan'ın en büyük kenti olan Gence'yi bombalıyor ve bunu başkentleri Hankendi'nin bombalanmasına karşılık olarak yaptıklarını belirtiyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Ermenistan'dan roketler atıldığını söylüyor. Ermenistan ise bu iddiayı reddediyor.