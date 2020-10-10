Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı "ateşkes bozuldu" açıklaması

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Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan'ın vardığı anlaşmanın ardından yerel saat ile öğlen 12.00 itibariyle Dağlık Karabağ'da ateşkes yürürlüğe girdi. Taraflar kısa süre içinde birbirlerini ateşkesi bozmakla suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği belirtildi ve ''Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor'' denildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü de Azeri güçlerinin yerel saat ile 12.15'te Karakhanbeyli'yi hedef aldığını söyledi. Açıklamada de-facto Dağlık Karabağ hükümetine bağlı güçlerin "önlem almaya başladığı" belirtildi.

Dün yapılan açıklamada ateşkesin ne kadar süreceği açıklanmadı. Kararın ne kadar etkili olacağı da tartışma konusu oldu.

Anlaşmanın varıldığı görüşmeye aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ateşkesin belli detaylarının hâlâ belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İki taraf ateşkesin başlamasına kısa süre kala da birbirlerine suçlamalar yöneltti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkes yürürlüğe girmeden kısa süre önce Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeni güçleri kendi sınırındaki sivil bölgeleri topçu ateşine tutmakla suçladı. Erivan bu iddiaları reddetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan'ı gün ortasında dronelarla kendi sınırları içindeki sivil yaşamın olduğu bölgeleri hedef almakla suçladı. Bakü de bu iddiaları yalanladı.

Dünkü anlaşmaya göre taraflar birbirleriyle tutsaklarını da takas edecek ve cenazeleri iade edecek.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor. Taraflar uzun yıllardır bu bölge için sık sık karşı karşıya geldi.

27 Eylül itibariyle başlayan çatışmalarda Bakü, 31 Azerbaycanlı sivilin öldürüldüğünü belirtti. Dağlık Karabağ'daki de-fact Ermeni yönetim de 376 askeri personel ve 22 sivilinin öldürüldüğünü bildirdi.