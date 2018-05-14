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Dağlık bölgeden helikopter ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan Sabri D

14 Mayıs 2018 16:43

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan Sabri D. (16), helikopter ambulans ile dağlık alandan alınarak, Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.
Ergani ilçesine bağlı Caferan Mahallesi\'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanda Sabri D. ile Müslüm U. arasında hayvan otlatma yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavga sırasında Müslüm U. üzerindeki tabanca ile 9 el ateş ederek Sabri D.\'yi ağır yaraladı. Köylüler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Dağlık bölge olduğu için bölgeye helikopter ambulans sevk edildi. Dağlık bölgeye güvenli iniş yapan helikopter ambulanstaki sağlık ekibi, yaralı Sabri D.\'yi alarak Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne getirdi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sabri D.\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma, Sabri D.\'yi yaralayan Müslüm U.\'yu gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

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