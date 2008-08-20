Dağlıca'da vahim iddia

Dağlıca Karakolu'nun Tabur Komutanı Yarbay Onur Dirik'le ilgili yeni bir skandal patladı. Dirik, 13 askerin şehit olduğu baskından bir yıl önce Ergenekon zanlısı Asuman Özdemir'e, Dağlıca ve Çukurca'daki askeri birliklerin yerlerini gösteren fotoğraflar göndermiş.



Onbinlerce sayfalık Ergenekon iddianamesinin hemen her sayfası şok edici bilgi ve belgelerle dolu.İddianamede gündemde yer tutan hemen her kişi ve olayla ilgili çarpıcı bilgiler bulunuyor. İşte onlardan birinde dağlıca baskını sırasında adından çok söz edilen Kurmay Albay Onur Dirik'in baskından yaklaşık bir yıl önce Ergenekon zanlısı Asuman Özdemir'le yaptığı haberleşme kayıtları yer alıyor. Bugün gazetesindeki habere göre, Dirik yakın ilişki içinde olduğu anlaşılan Asuman Özdemir'e dağlıca fotoğrafları ve kimi askeri bilgiler yolluyor.



21 Ekim 2007 günü Türkiye Dağlıca Tabur Komutanlığı'na yapılan saldırıyla yasa boğuldu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği kanlı baskında 13 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı. Teröristler 8 Mehmetçiği ise sınır ötesine kaçırdı.



Türkiye'yi sarsan saldırının ardından vahim iddialar ortaya atıldı. Askerler mahkemede baskın öncesi telsiz konuşmalarında, teröristlerin yakınlarda olduğunu fark ettiklerini ve durumu üstlerine bildirdiklerini ancak hiçbir girişimde bulunulmadığını anlattı.



İhmaller zinciri ilginç yer değişiklikleri daha da çarpıcı bir hal aldı. Baskın öncesi taburda görevli bazı subayların görev yerlerinde bulunmadıkıları öne sürüldü. Baskın sırasında silahların tutukluk yapması zayiatın artmasına sebep oldu. Teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutulan tabura hava destekli yardımın maalesef çok geç ulaştığı ayrıca askerlerin el bombalarının bir süre önce toplandığı da iddialar arasında yer aldı.



Bütün bu yanlış uygulamaların sorumlusu olarak ise Dağlıca Tabur Komutanı Onur Dirik gösteriliyordu. Nitekim Dirik daha sonra internete düşen bir ses kaydında kendisi dahil pek çok yöneticinin yaşanan hezimetten sorumlu olduğunu anlatıyordu.



Taraf Gazetesi 25 Haziran'da şok bir haberle Dağlıca baskınının önceden bilindiğini, Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir belgeyle ortaya koymuştu. Genelkurmay belgeyi doğruladı.



Ergenekon delil klasörleri arasında yer alan belgeler işte bu ihmaller zincirini bambaşka bir boyuta taşıyor. 354 nolu klasörde yer alan haritalar ve yazışmalar Yarbay Onur Dirik ile Ergenekon sanığı Ayşe Asuman Özdemir arasında ilginç bir irtibatın olduğunu gösteriyor.



Dirik-Özdemir bağlantısı



Yarbay Dirik Dağlıca baskınından yaklaşık bir yıl önce Dağlıca ve Çukurca'daki askeri birliklerin bulunduğu noktaları gösteren fotoğrafları Özdemir'e gönderiyor. Üstelik fotoğraflarda askerlerin konuşlandığı tepeler, stratejik noktalar ve hareket biçimleri gibi hayati bilgiler, sanki üste brifing veriyormuş detaylılığında, oklu açıklamalarla aktarılıyor.



Karşılıklı elektronik postalar Ergenekon'un istihbarat elemanı Özdemir ile Dirik arasındaki samimiyeti gözler önüne seriyor.



ASUMAN ÖZDEMİR :Sevgili onur Allah aşkına sakin ol. Lütfen ama lütfen sakin ol. Asıl adınla yazıyorsun. IP numarandan adını tespit ederler.



ONUR DİRİK :Merak etme sakinim ben. O adam bana yazdı tahmin ettiğin gibi. Demokratik zemin falan filan diyor. Sanki biz gerzeğiz. neyse tabii ki cevap filan vermedim. Ben söyleceğimi söyledim. tartışmaya gerek yok.



Yazışmalardan Dirik'in çeşitli e-mail gruplarına Veli Küçük'ü savunan mailler attığı da anlaşılıyor. Bu arada Dirik'le Özdemir arasında sürekli olarak bir CD alışverişinden bahsedilmesi dikkat çekiyor.

