'Dağlıca'da saldırı emri Bahoz Erdal'dan'

8 askerin şehit olduğu Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş karakolu baskınının emrini, Suriye asıllı Bahoz Erdal'ın verdiği ileri sürüldü.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, saldırı emrini Bahoz Erdal'ın verdiği, planlanını Zağros saha sorumlusu Mehmet Can Gürhan'ın yaptığı saldırı, Azap Siser kod adlı Ekrem Güney’in bulunduğu Küçük Cido Taburu tarafından gerçekleştirildi.

İstihbarat birimlerinin yaptığı araştırmaya göre eylemin emri, PKK’nın şahin kanadında yer alan, Suriye asıllı Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin tarafından verildi.

Bahoz Erdal eylem emrini Zağros alan sorumlu ‘Reşit Dostum’ ve ‘Reşit Ersi’ kod adların kullanan “Mehmet Can Gürhan’a verdi. Reşit Dostum da eylem için kendilerine ‘Küçük kardeş taburu’ anlamına gelen ‘Küçük Cido Taburu’nu seçti.

Bu grubun başında ise eski Erzurum sorumlusu ‘Azap Siser’ kodadlı Ekrem Güney bulunuyor. Yaklaşık 200 kişiden oluşan bu ekip, Zap, Avaşin ve Basyan üzerinden sınırı geçerek eylemi gerçekleştirdi.

Çukurca'da aynı ekibin işi

Bahoz Erdal ismi daha önce de gündeme geldi. Özellikle Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin gerilmesinden sonra Bahoz Erdal, PKK’nın bütün kanlı eylemlerinin arkasındaki isim olarak dikkat çekti. Hatta Uludere olayında da savaş uçaklarının Bahoz Erdal’ın tespit edilmesi üzerine havalandığı ve kaçakçıları ‘Bahoz Erdal ve adamları’ olduğu düşünerek bombalandığı iddia edilmişti.

Saldırıdaki ikinci isim Reşit Dostum ve Reşit Ersi kod adlarını kullanan Mehmet Can Gürhan. Gürhan’ın adı daha önce 19 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen Çukurca baskınında da geçmişti. 24 askerin şehit olduğu Çukurca baskınından sonra yürütülen operasyonlarda ele geçirilen bilgisayarda, baskının Mehmet Can Gürhan tarafından yönetildiğine dair belgelere ulaşılmıştı.