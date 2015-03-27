Dağlıca'da asker ve PKK arasında çatışma çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, Dağlıca Taburu’ndaki askerlerle PKK arasında çatışma çıktı.



Karakola taciz ateşinde bulunan PKK ile askerler arasında çıkan çatışmanın, yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

Cihan'da yer alan habere göre, çıkan çatışmada sınırın öbür tarafından askere havan atışı yapıldığı, güvenlik güçlerinin ise saldırılara hızlı bir şekilde cevap verdiği ve bölgeyi havan topları ile bombaladığı öğrenildi.

Öte yandan, bölgede yaklaşık 1 haftadır hareketliliğin devam ettiği ve kalabalıklaştığı belirtildi.