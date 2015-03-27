T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağlıca'da asker ve PKK arasında çatışma çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dağlıca Taburu’ndaki askerlerle PKK arasında çatışma yaşandığı belirtildi

27 Mart 2015 19:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, Dağlıca Taburu’ndaki askerlerle PKK arasında çatışma çıktı. 

Karakola taciz ateşinde bulunan PKK ile askerler arasında çıkan çatışmanın, yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

Cihan'da yer alan habere göre, çıkan çatışmada sınırın öbür tarafından askere havan atışı yapıldığı, güvenlik güçlerinin ise saldırılara hızlı bir şekilde cevap verdiği ve bölgeyi havan topları ile bombaladığı öğrenildi.

Öte yandan, bölgede yaklaşık 1 haftadır hareketliliğin devam ettiği ve kalabalıklaştığı belirtildi.

ETİKETLER

dağlıcaçatışmapkktskhakkariçözüm süreci

İlgili Haberler

TSK, PKK'ya operasyon başlattı!

Genelkurmay Başkanlığı sitesinde Mardin Mazıdağı kırsalında PKK'ya karşı operasyon başlatıldığı duyuruldu

TSK: Bölücü terör örgütünün 3 adet havan atışına ateşle karşılık verildi

'Dağlıca'da bulunan havan tespit radarıyla belirlenen söz konusu havan atışlarının yapıldığı hedefler derhal ateş altına alınmıştır'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24