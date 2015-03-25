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TSK: Bölücü terör örgütünün 3 adet havan atışına ateşle karşılık verildi

'Dağlıca'da bulunan havan tespit radarıyla belirlenen söz konusu havan atışlarının yapıldığı hedefler derhal ateş altına alınmıştır'

25 Mart 2015 18:54

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Dağlıca - Yüksekova ve Hakkâri bölgesinde PKK tarafından askere 3 adet havan atışı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, havan topu atışlarına karşılık verildiği kaydedildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, 25 Mart 2015 saat 13.25’te Dağlıca / Yüksekova / Hakkâri Bölgesindeki unsurlarımıza yönelik üç adet havan atışı yapılmıştır.

Dağlıca’da bulunan havan tespit radarıyla belirlenen söz konusu havan atışlarının yapıldığı hedefler, 155 mm Fırtına Obüsü ve 120 mm havanlar ile derhal ateş altına alınmıştır.

Ayrıca, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristler tarafından, 25 Mart 2015 saat 14.40’da Dağlıca Bölgesindeki unsurlarımıza Biksi makineli tüfekler ve Doçka uçaksavar makineli tüfekler ile ateş edilmek suretiyle silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Yapılan terörist ateşlerine, bölgede bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmiştir.

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