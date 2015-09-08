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Dağlıca saldırısında şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Askerlerin cenazeleri helikopterlerle Van'a getirildi, yarın tören düzenlenmesi bekleniyor

Fotoğraf: Arşiv

08 Eylül 2015 03:49

PKK'nın Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yola döşediği mayınları, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın (TTZA) geçişi sırasında patlatması sonucunda hayatını kaybeden 16 askerin isimleri belli oldu. Askerlerin helikopterle Van'a getirililen cenazeleri Van Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması için yürütülen operasyonda, yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların inflak ettirilmesi sonucu şehit olan 16 askerin cenazelerini taşıyan 6 helikopter, Van Filo Komutanlığı'na indi. Helikopterden alınan şehitlerin cenazeleri 10 ambulansla İskele Caddesi üzerinde bulunan Van Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehitlerin yarın Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenlenmesi bekleniyor.

İHA'nın haberine göre, Dağlıca saldırısında hayatını kaybeden askerlerin isimleri şu şekilde:

Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan / 1976 / Erzurum-Olur
Piyade Çavuş Tolga Artuğ / 1991 / Iğdır
Muhabere Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere / 1993 / Manisa-Salihli
Piyade Er Adnan Ergen / 1990 / Muğla-Seydikemer
Piyade Er Uğur Yıldız / 1987 / Tokat-Erbaa
Piyade Er Resul Coşkun / 1992 / Konya Kadınhanı
Piyade Onbaşı Fatih Duru / 1988 / Çanakkale-Ezine
Piyade Er Cihan Aksarı / 1988 / Düzce
Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer / 1990 / Ardahan-Göle
Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu / 1987 / Konya-Ereğli
Piyade Er Muharrem Öksüz / 1995 / Konya-Karatay
Astsubay Kıdemli Çavuş Cemre Salih Gözen / 1990 / Mersin-Tarsus
Bakım Üstçavuş Okan Taşan / 1988 / Erzurum-Şenkaya
Bakım Uzman Çavuş Harun Saltalı / 1986 / Kahramanmaraş- Andırın
Bakım Astsubay Çavuş Deniz Göçkün / 1992 / Balıkesir-Karesi
Bakım Astsubay Mustafa Özdemir / 1992 / Bilecik-Bozüyük

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