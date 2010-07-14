Dağlıca gazisi mevsimlik işçi olmak için çabaladı!

T24 - Dağlıca'da 17 gencin şehit düştüğü helikopterden sağ kurtulan tek asker Engin Yaşar, ayağındaki platinle mevsimlik işçi olmak için ter döktü.



Engin Yaşar bundan 12 yıl önce teröristlerin kurduğu pusuda düşen ve 17 gencin çatışarak şehit düştüğü helikopterden sağ kurtulan tek askerdi. Büyük kahramanlık hikayesinin yazıldığı o günü, bacağına takılan platinle hatırlayan Yaşar, Orman Bölge Müdürlüğü'nün alacağı mevsimlik işçilerden biri olabilmek için, platinli bacaklarıyla koşu sınavına girdi. Sınava katılan 492 kişi ile birlikte ter döken Yaşar, "Bu vatan için seve seve kanımı akıttım. Bugün çağırsalar yine seve seve giderim” diye konuştu.





Sınav bin 500 metre



Bugün 32 yaşında olan Engin Yaşar her Türk askeri gibi davulla zurnayla uğurlanıp gittiği askerden gazi olarak geri döndü. 1998 yılında Şemdinli'den havalanan ve 18 askeri taşıyan Skorsky tipi helikopter açılan ateşle alev alınca 8 asker oracıkta şehit düştü. Yangından kurtulan 10 asker ise son kurşunlarına kadar savaştı. Ancak çatışmadan sadece Engin Yaşar bacağından yaralı olarak kurtuldu. Kahraman asker bacağına takılan platinle hayata sarıldı.



O günün üzerinden 12 yıl geçti ve Yaşar önceki gün Orman Bölge Müdürlüğü'nün 6 ay boyunca çalıştıracağı 190 kişilik mevsimlik işçiden biri olabilmek için platinli bacaklarıyla 492 kişiyle birlikte bin 500 metre koştu.





Devlet sahip çıkmadı



Askere gitmeden önce parkecilik yaptığını ancak bacağındaki platin nedeniyle bu işi devam ettiremediğini anlatan Yaşar, "Geçirdiğim operasyonlardan sonra birçok yerde şoförlük yaparak hayatımı sürdürmeye çalıştım. Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza mektup yazarak durumumu anlattım. Ne yazık ki devlet bana hiç sahip çıkmadı. Ben bu vatan için kanımı seve seve akıttım. Şimdi yine çağırsalar yeniden seve seve giderim" dedi.





Mücadeleye devam



İşsiz kalınca bu sınava girmeye karar verdiğini söyleyen Yaşar şöyle devam etti: "Maalesef işim yok. Burada da işe alınırsak geçici olarak 6 ay çalışacağım ve daha sonra hayat mücadelemize devam edeceğim." Sınava girmeden önce Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine durumunu anlattığını vurgulayan Yaşar, "Benim koşmam çok tehlikeli. Bunu yetkililere anlatmaya çalıştım ama bana 'Koşacaksın' dediler. Geldim ve koştum." dedi.





O hala işsiz



6 aylık geçici işe yerleşebilmek için ayağındaki platinle bin 500 metreyi koşmak zorunda kalan işsiz gazi sınavı kazanamadı ve hala kendisini geçindirebilecek bir iş arıyor.





