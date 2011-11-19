Dağlarına elektrik gelmiş memleketimin



T24 - Kış mevsimini Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık ve Akdere beldelerinde sahile yakın dağlık kesimlerde geçiren Sarıkeçili Yörükleri, güneş enerjisi paneliyle elde edilen elektriğe kavuştu.







Karaman ve Konya'da yerleşik düzene geçmek umuduyla yıllardır mücadelelerini sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, çadırlarına taktırdıkları güneş enerjisi panelinden elektrik elde ediyor. Yıllardır konar göçer yaşam sürerek, akşamları çadırlarında gaz lambası kullanan, televizyon, radyo ve elektriğin hayalini kuran Sarıkeçililer, artık Türkiye'de ve dünyada olup biten gelişmeleri yakından takip ediyor.







Güneş enerjisi ile dağda elektriğe kavuştular





Sarıkeçili Yörüklerinden Halil Öksüzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yörük çadırlarına kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde artık karanlıkta kalmayacaklarını söyledi.Güneş panelini ilk olarak kendisinin taktırarak, diğer yörüklere örnek olduğunu ifade eden Öksüzoğlu, “At, eşek, deve ve keçileriyle yaz kış konar göçer bir yaşam süren yörük kardeşlerimiz, artık çadırlarına gelen elektrik sayesinde birçok temel ihtiyacını karşılayabilecek. Kısa zaman içerisinde bütün yörük çadırlarına bu elektrik panelinden taktırmayı düşünüyoruz”diye konuştu.



Sarıkeçili Yörükleri olarak Yeşilovacık beldesinde yaklaşık 20 aile olduklarını anlatan Öksüzoğlu, şöyle devam etti:



“Toplam nüfusumuz 150'yi buluyor. Benim ailem iki çadırda 10 kişiden oluşuyor. Konar göçer bir hayat sürdüğümüz gibi hayvancılık yaptığımızdan dolayı dağınık bir yerleşime sahibiz. Çocukları olanlar, çadırlarını geçen öğrenci servisleri nedeniyle yol kenarlarına kurdular. Bizim Yörük çadırımız ulaşıma biraz daha uzak ve zor bir kesimde yer alıyor.



Bu yaşam şeklimizden dolayı ne Türkiye'de ne de dünyada olup bitenleri zamanında takip edemiyorduk. Akşamları gaz lambası eşliğinde oturuyor, erken saatlerde yatıp erken saatlerde kalkıyorduk. Güneş paneli sayesinde elektriğe kavuştuk ve teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladık.”





Yerleşik hayat istiyorlar



Yıllardan beri kendilerine ait bir evleri, “tüten bir ocakları” olsun istediklerini anlatan Öksüzoğlu, “Yazın da olsa, kışın da olsa, artık konar göçer yaşamak çok zorlaştı. Bizler de yerleşik düzene geçmek amacıyla ilgili makam ve yetkililere sesimizi duyurduk, başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı sonuna kadar takip edip, önümüzdeki yıllarda yerleşik hayata geçmek en büyük hayalimiz.



Bu konuda girişimlerimiz sürüyor. Karaman'da arazi ve bina tahsisi konusunda çalışmalar 2006'da başladı. Ancak henüz tamamlanmadığı için bu yaşama devam ediyoruz. Bizlere sahip çıkan ve yardımlarını esirgemeyen bütün idareci yetkililerimize teşekkür ediyorum.”



Mesut Atlay ise karayoluyla getirdikleri malzemeleri, katırlarla çadırların bulunduğu bölgeye taşıyarak kurduklarını belirterek, “Yörükler artık güneş paneli sayesinde televizyondan gelişmeleri takip edebilecek, akşamları da çadırlarında aydınlık bir ortamda oturabilecekler” dedi.







