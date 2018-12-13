'Dağların Aslanı', 7'nci Avrupa şampiyonluğuyla dağ koşusuna veda etmeyi hedefliyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -



DAĞ koşusu sporunda dünyada \'Dağların Aslanı\' olarak tanınan Ahmet Arslan, \"Avrupa şampiyonasında 6 defa şampiyon oldum. Gelecek sezon 7\'nci defa Avrupa şampiyon olup, dağ koşusuna veda ederek, daha uzun macera olan ultra maratona geçiş yapmak istiyorum\" dedi.

Antalyalı dağ koşusu sporcusu Ahmet Arslan (32), Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Antalya Belek\'teki bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 20 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin okuldaki seçmelerde beğenerek spora yönlendirmesiyle atletizme başladığını anlatan Arslan, \"2005 yılında başladığım dağ koşusunda 6 defa Avrupa şampiyonluğu, 2 defa dünya üçüncülüğü, 2 defa Dünya Grand Prix şampiyonluğu, iki defa Avrupa üçüncülüğü kazandım. Çok sayıda uluslararası yarışta şampiyonluğum var\" diye konuştu.

\"AVRUPA\'DA ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYON YOK\"

Dağ koşusunda uzun yıllar Avrupa\'da zirvede yer aldığını vurgulayan milli sporcu, \"2007- 2012 yılları arasında aralıksız 6 defa Avrupa şampiyonu oldum. Bu başarıyı gerçekleştiren başka sporcu yok. Avrupa\'da üst üste 3 şampiyon yok. Ben 6 defa oldum. Uzun yıllardır podyumu hedefleyen iddialı sporcu konumundayım. Uzun yıllar atletizm dağ koşusu gibi fiziksel özelliklerin öne çıktığı branşta iddialı olmak çok önemli bir durum. Bunu sürdürmek için yoğun şekilde çalışıyorum\" dedi.

\"ULTRA MARATON KOŞMAK İSTİYORUM\"

Dağ koşusunda uzun yıllar Avrupa\'da zirvede yer almasından dolayı \'Dağların Aslanı\' adıyla tanındığını anlatan Ahmet Arslan, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

\"İsmim Ahmet Arslan ve dağlarda koşuyorum. Dağların Aslanı iyi uyum oldu. Uzun yıllar dağ koşusunda liderim, aslan da doğanın lideri. Önümüzdeki sezon Avrupa şampiyonasında yarışmayı hedefliyorum. 7\'nci defa Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Son birkaç yıldır Avrupa\'da şampiyonluk basamağından uzak kaldım. Son bir kez daha ve 7\'nci defa Avrupa şampiyonu olup, dağ koşusuna veda ederek, daha uzun macera olan ultra maratona geçiş yapmak istiyorum. Uzun yıllar aynı disiplinde kaldığınız zaman moral motivasyon düşüyor. Beni motive edecek heyecanlandıracak yeni bir branşa geçme ihtiyacım var. Bu yıl Avrupa şampiyonalarında başarıyla ultra maratonlara geçiş yaparak tamamlamak istiyorum.\"

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- Ahmet Arslan\'ın açıklamaları

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