Dağlarda öldüler

Aladağlar'ın Demirkazık zirvesinden iniş yaparken uçuruma düşerek ölen müzisyen Tanju Duru, dağ sevdası yüzünden hayatını kaybeden 43. Türk dağcı oldu.



Türkiye'de ölümlü ilk dağ kazası, 1956 yılında Aladağlar'da meydana geldi. Prof. Dr. Emre Kongar'ın kardeşi olan Engin Kongar, 8 Eylül 1956'da Aladağlar'ın 3 bin 756 metre yüksekliğindeki Demirkazık zirvesine tırmanırken düşüp öldü.



Çeşitli tarihlerde Sermet Taş, Mustafa Kazım Küçükalp, Faruk Süner, Rezzan Okşar, Saadet Güçlü, Gündüz Kutlu, Mine Güçsavar, Gülden Hasberoğlu, Nuray Sarıbatur, Özcan Açıkalın, Fatih Sireci, Mümtaz Çankaya, Halil Yeniçıkan, Recep Çatak, Abdulmecit Doğru (Dağcılık Federasyonu başkanlarından), Prof. Dr. Ahmet Bilge, Faruk Ayaz, Aydın Aksakal, Meltem Acar, Muzaffer Gerçeker, Alpaslan Evrensel, Tayfun Tercan, Emrah Çelebi, Selçuk Olcay, Mutlu Acar, Soner Ünsal, Turgut Türker, İskender Iğdır, Sertaç Tümerdim ve Songül Coşkun, çok sevdikleri dağlarda hayatını kaybetti.



Aladağlar'da Karayalık Vadisi'nde 11 Şubat 2006'da Hacettepe Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Bahar Ünal, Nilgün Acar, Zümrüt Işık ve Soner Kolçak, çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. ODTÜ Dağcılık Kulübü üyesi Bürkan Yüksel ile Utku Kocabıyık, yine Aladağlar'da geçen yıl 3 bin 400 metrede donarak öldü.



Diyarbakır'ın Eğil ilçesi yakınlarında halatla geçiş yaparken düşüp ağır yaralanan Doğa Sporları Kulübü Dicle Üniversitesi öğrencisi Saadet Turşak da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek dağ sevdası yüzünden hayatını kaybeden 38. dağcı oldu.



Bu yıl ise dağcılar ilk kaybını Niğde'nin Demirkazık Dağı'nda verdi. Müzisyen Tanju Duru, zirve tırmanışı yaptıktan sonra, dönüşte 150 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetti. Dağ tutkusu yüzünden Aladağlar Demirkazık'ta ölen Türk dağcıların sayısı, Tanju Duru ile birlikte 14'e yükseldi. Demirkazık, Türkiye'de dağcıların en çok hayatını kaybettiği dağ oldu.



Yurt dışında ölen Türk dağcılar



Türk dağcılar yurt dışında ilk kayıplarını 2002 yılında verdi. Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki Elbruz Dağı'na tırmanan Ali Kepenk, solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Yüksek irtifa dağcılığında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Uğur Uluocak, 2003 yılı Temmuz ayında Kırgızistan'da Alaarcha Dağı'na tırmanırken tutunduğu kayanın kopması sonucu öldü.



Çin sınırı yakınlarındaki 7 bin 300 metre yüksekliğindeki Tandı Dağları'na tırmanırken 6 bin 800 metre yükseklikte dengesini kaybederek bin 200 metrelik uçuruma düşen Hakan Güvenç ise yurt dışında hayatını kaybeden 3. Türk dağcı oldu.



Sertaç Olgun da geçen yıl Kanada'nın Slessa Dağı'na tırmanış yaparken, üzerinde tutunduğu buz kütlesinin kayması sonucu buzul çatlağına düşerek yaşamını yitirdi. Türkiye'de 1956 yılından bugüne kadar 39, yurt dışında ise 4 dağcı, ölümü göze alarak tırmandığı dağlarda hayatını kaybetti.

