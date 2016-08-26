Dağlarda kaybolan Çek yürüyüşçünün 30 günü

Yeni Zelanda'nın karlı dağlarında bir ay önce kaybolan ve erkek arkadaşı yanında ölen Çek kadın geçirdiği 30 korkulu günü anlattı.

Pavline Pizova ve erkek arkadaşı Ondrej Petr, yürüyüşlerine, 26 Temmuz günü Yeni Zelanda'nın Fiordland Ulusal Parkı'ndaki Routeburn patikası üzerinden başladılar.

Normal koşullarda bir kaç gün süren yürüyüşün ilk gününde Çek çift kötü hava koşulları yüzünden yolunu kaybetti ve ilk geceyi bir barınağa ulaşamadan dışarda geçirdi. İkinci gün yürüyüşlerine devam ederken, 27 yaşındaki Petr buzlu bir yamaçtan kayıp düşerek öldü.

Pavlina Pizova geceyi sevgilisinin cesedinin yanında geçirdikten sonra erkesi gün yola düşüp bir barınak aramaya karar verdi.

Bulduğu bir kulübede bir ay geçirdikten sonra Çarşamba günü Mackenzie gölü yakınlarında bir arama ekibi tarafından bulundu.

Kurtarma görevlileri kendilerini görünce "sevinçten havalara uçan" Pavline Pizova'nın sağlığının da iyi olduğunu söylüyorlar.

Aslında kurtarma ekibi de tamamen bir tesadüf sonucu alarma geçmişti.

Yeni Zelanda'daki Çek konsolosu Vladka Kennet, Facebook'da tesadüfen Pizova'dan haber alamayan yakınlarının koyduğu bir duyuruyu görmüş ve park görevlilerine haber vermişti.

Kurtarılan Çek kadın hastaneye kaldırıldı ve polise olanları anlattı.

Pizova ifadesinde "Hava koşulları çok kötüydü. Şiddetli kar yağışı ve alçak bulutların da engellemesiyle geceyi dışarda geçirmek zorunda kaldık. Kulübeye erişmek için tekrar yola çıktığımızda korkunç kaza meydana geldi" diyor.

Çek konsolosu Kennett, Pizova'nın erkek arkadaşını kurtaramadığını söylüyor.

"Pavlina da onunla birlikte kaydı ve ona yardım edemedi. Birinci geceyi hem onu bırakmak istemediği için hem de hava koşulları çok kötü olduğundan erkek arkadaşının cenazesinin başında bekleyerek geçirdi."

Petr'in bedeni de polis tarafından bulundu ve adli tıp soruşturması başlatıldı.

Pizova, dışarda, uyku tulumu içinde donmamak için sürekli ayaklarını oğuşturduğu bir gece daha geçirdi.

Çek konsolosunun aktardığına göre daha sonra 2 kilometre mesafedeki Mackenzie gölü kulübesine ulaştı.

Bekçi kulübesine camı kırarak girmeyi başardı ve burada yiyeceğin yanısıra yakacak odun ve diğer ihtiyaç malzemesini buldu.

Pizova iki kez kulübeden çıkarak yola devam etmeyi deneti ama ayaklarının iyi durumda olmaması ve karın kalınlığı yüzünden her ikisinde de vazgeçti.

Çek kadın kulübenin dışında karın üzerine küllerle, uzaktan görülebilmesi için, ingilizce "imdat" (help) kelimesinin baş harfi olan H'yi çizdi.

Çift, yürüyüşe çıkmadan önce hiç bir yere kaydolmadığı ya da haber vermediği ve yanlarında yardım istemekte kullanılan meşalelerden bulunmadığı için kaybolduklarını bir süre kimse farketmedi.

Çek konsolosunun Facebook üzerinden kuşkuya kapılıp haber vermesi üzerine aramalar başladı ve polis önce çiftin, yürüyüş patikasının bittiği yere parkedilmiş arabasını buldu.

Daha sonra helikopterler yardımıyla Pizova'nın nerede olduğu keşfedildi.