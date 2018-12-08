Dağlarda kar, plajda deniz keyfi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde sıcak hava etkisini gösterince turistler denize girdi. Denizin tadını çıkaran turistler ile zirvesi karla kaplı Toros Dağları\'nın aynı kadrajda yer alması, ilginç görüntüler oluşturdu.

​Manavgat\'ta bir süredir etkili olan yağmurlu ve bulutlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla ilçede tatil yapan yabancı turistler, sahile akın etti. Turistlerden bazıları, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşarken, bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Plajda güneşlenen turistlerin bir kısmı otellerin animasyon ekipleri tarafından kurgulanan çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi, bir kısmı da yürüyüş yapmayı ve kitap okumayı tercih etti.

Denize giren ve plajda güneşlenen turistlerle zirvesi karla kaplı Toros Dağları\'nın aynı kadrajda yer alması, ilginç görüntüler oluşturdu.

FOTOĞRAFLI