Dağlarca'nın mirası burs oldu

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın vasiyeti açıklandı. Ünlü şair mirasını burslu öğrencilere ve Mehmetçik’e bıraktı.



İstanbul'da 94 yaşında vefat eden şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın vasiyeti Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu'nda düzenlenen bir törenle açıklandı. Şairin yaşadığı evi müze yapılması için Kadıköy Belediyesi'ne bıraktığı belirtilen vasiyetnamede, kitaplarından elde ettiği tüm gelirleri de Bilfen Okulları'nın Dağlarca Vakfı adına alacağı burslu öğrencilere bağışladığı kaydedildi. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ayrıca annesi Kadriye Dağlarca'dan kalan Konya'daki gayrı menkullerden hissesine düşen miras payını da Mehmetçik Vakfı'na bıraktığı belirtildi. Vasiyetin açklanmasının ardından öğrenciler Dağlarca'nın sevilen şiirlerini okuyarak şairi bir kez daha andı.

