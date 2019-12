Dağlarca'dan şiirler

Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatını kaybetti

Bu eller miydi masallar arasındanRüyalara uzattığım bu eller miydi.Arzu dolu, yaşamak dolu,Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan.Bilyaların aydınlık dünyacıklarıBu eller miydi hayatı o dünyaların.Altın bir oyun gibi eserdiAltın tüylerinden mevsimin rüzgarı.Topraktan evler yapan bu eller miydiKi şimdi değmekte toprak olan evlere.El işi vazifelerin önündeTırnaklarını yiyerek düşünmek ne iyiydi.Kaybolmus o çizgilerdenFalcının saadet dedikleri.O köylü çakısının kestiği yerSöğüt dallarından düdük yaparken...Bu eller miydi kesen mavi serçeyiBirkaç damla kan ki zafer ve kahramanlık.Yorganın altına saklanarakBu eller miydi sevmeyen geceyi.Ayrılmış sevgili oyuncaklardanKırmış küçücük şişelerini.Ve her şeyden ve her şeyden sonraBu eller miydi Allaha açılan !Bir ışık üstünde gelirGelir oIşırsınSeversin yeri göğüUyanmış tutsaklar çağrısına dek.Dolar daDolar da yüreğine tohumların davranışıUzarsınBir anıdan bir geleceğe gövermişcene.Gelir de bir uykusuza suGelir bir orman uyanık yellerden.Gider heleYıldızlarınGider hele göllerin yalnızlığıKalırsınızYaptıklarınızla yüz yüze, çırılçıplak.AlmıştınızVurmuştunuzOvalar başak çoğalımıyla doluydu,Derelerde vardı bilinmez anıların gücüAğaçların yemişleri sizin ağırlığınızdaydı,ÇalmıştınızÖldürmüştünüz çünkü.Bir sorgu günü değil anlamak günüGözleriniz açılsaMavidenAçık kalsa ağzınız kandan şimdiSizi bağışlamaz yeraltı otları bileAlmaz yılan uykuları bile düşlerinizi sizinSiz dikeysiniz, siz hamsınızIlık bir su gibidir içimde yalnızlığım,Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir.Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir,Ve her sabah ürperir içimde yalnızlığımGüneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa,Sarsın artık ömrümü tunç kandillerin isiÜşüyen ellerimden tutmalıydı birisi,Eğer benim gözlerim onları görmüyorsa.Bir camın arkasında açılıyor güllerim,Havuzum pırıl pırıl... yıkar bakışlarımı.İşler temiz ziyalar suya nakışlarımı;Ruhumun dünyasından eser tahayyüllerimRüya rüzgârlarında bir yaprak yalnızlığımDüşüncem bir neydir ki ürperir perde perdeBelki bu mısralarım esecek gönüllerdeFakat herkese uzak kalacak, yalnızlığım.Geceyle parlayan gözleri vardı,Cesurdu, cesurdu ziyade.Nasıl ki çekti bizi,İstifade.Karanlık mağaranın kapısında durduk,Geçerken bıraktık taşı.Sustu büyük bağırmasında,Gecelerin ve ormanların sırdaşı.Artık bizim gibi değil,Su içmez, kımıldamaz.Uyanıklığı hiç yok,Uykusu az.Öyle garip ve öyle sade,Süsler yapacağız süslerinden.Tüyleri gibi aydınlık,Ve bir şey görmeyen.Hazır, etrafın düşmanlığında,Zaferin bitmez tükenmez yemeği.Aklımızın, korkumuzun, ellerimizin,Beraber yiyeceği !Çıkamaz çocukluğundan dışarıKimse.Oynamamız bundandır.Kara toprakla binlerce yıl.Çıkamaz çocukluğundan dışarıKimse.Bundandır sevmemizkiraz ağaçlarını.Çıkamaz çocukluğundan dışarıKimse.Kardeşliğimiz bundandırMavi sularla binlerce yıl.Çıkamaz çocukluğundan dışarıKimseBundandır inanmamamızKocaman bombalara.Hangi mahallede imam yok,Ben orada öleceğim.Kimse görmesin ne kadar güzel,Ayaklarım, saçlarım ve her şeyim.Ölüler namına, azade ve temiz,Meçhul denizlerde balık;Müslüman değil miyim, haşa,Fakat istemiyorum, kalabalık.Beyaz kefenler giydirmesinler,Sızlamasın karanlıgım havada.Omuzlardan omuzlara geçerken sallanmayayım,Ki bütün azalarım hülyada.Hiçbir dua yerine getiremez,Benim kainatlardan uzaklığımı.Yıkamasınlar vücudumu, yıkamasınlar,Çılgınca seviyorum sıcaklığımı...İşte zamanın karanlığı, gece gibi,Geçer bir gölge komadan.İşte Tanrı nefesli sahiller,İşte Bizans kopmuş Romadan.Sakalları uzamış keşişler sırtında,Bahar halinde bir yük:Sur örülmüş kıyılarda yokluğa taraf,Taşlarla, kıskançlıkla ağır ve büyük.Eski İstanbul, ruh kadar eski,İnsan daha fazla eskiyemez ki.Bir boşluk ki göller tadında uzun,Ya hiçe uzanmış vaktimiz, ya hepe.Yedi meçhul üstüne açılmış,Yedi tepe.Haliç, dünya öküzünün boynuzu, hiç kımıldamaz,Kımıldar bir kapalı su.Geçer, asırlar gövdesine, aydınlık,Uyumayanların uykusu.Eski İstanbul, hatıralardan eski,Göresin usul usul gez ki.Tarümar olmuş,Daradan, Sardanapaldan anlar.Gemilerle, kervanlarla dolmuş, çırılçıplak,Aşkı kaybedenler, bulanlar.Devir devir kapılarında durmuş,Nesilleri Asya'nın, bu bakış ahu diye.Sormuş sıcak rüyasını,Peygamberin orduları, Hu, diye.Eski İstanbul, eski,Geçmiş günleri kimse söyletemez ki.Saz nameleri gelir, din uğruna çarmıha gerileceklerden,Belki çarmıhsınız, belki sazsınız.Ölümlerden hangisi gerçek,Anlıyamazsınız.Fark edilmez Doğu ve Batı.Hayaller dolusu cenaze, düşüncelerden.Ayaklarınızın, ayaklarınızın,Ayrılışı yerden.Eski İstanbul, yakın ve eskiÖyle bir ses ki.İşte karanlık büyümüştür,Dağ daha dağSu daha suYıldız daha yıldız olmuştur ötelerde.İşte karanlık büyümüştür,EllerinAyaklarınSolukların karası,Göklere, göklerin karasına karışmıştır kocaman.İşte karanlık büyümüştür,Yaralı atların kişnemeleriGeri çekilen topların gıcırtısıyla büyümüştür yusyuvarlak.Uzaklardaİzmirden çok uzaklardaİşte karanlık büyümüştür,İşte gözlerini örtmüştür yenilen.Karanlıklarda, gündüzlerin arkasındayım,Bitmiş ikinci dünya savaşı, uğursuz ve kahraman,Uzakta esir uluslar türkü söyler,Türklüğümün farkındayIm.Bir soluk gelmekte karşı gezegenlerden,Vakt içinden inmektedir gölgeler.Toprak üzerinde, atmosferler üzerindeSoğuyan gecemin farkındayım.Biçimler, evlere, eşyalara rahatça sığmış,Var olmuş var olmayan.Biçimler sonsuzluğa yaklaşmış,Aklımın farkındayım.Ne ağaçlar uzanmış mevsimlerimceNe yıldızlar gerçek, aydınlığım kadar.Aşkla kımıldayan küçücük ışıklar uçuşur içimde yön yön,Yaşadığımın farkındayım.Bu gece beni terk ettin çocuğumKi hâlâ ellerimde bir şafak.Herkes ölürken son andaBir gece hatırlayacak.Birikti serçeler saçaklaraDavetler gibi uzaklardan.Ülkeler midir ki varılmazUykular içre kalan.Vaktin saadetiyle durmuşKağıt gemilerim ve rüzgar.Seyretsin sonsuz hudutları,Harap kalelerinde krallar.Çocuğum tarlalar sarardı,Nur gibi olgun başak.Herkes ölürken son andaBir çocuk hatırlayacak.