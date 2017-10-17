Dağlarca Şiir Ödülü, sahiplerini buldu

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın anısını yaşatmak ve şiiri hayata daha çok katmak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Dağlarca Şiir Ödülü’nü kazananlar belli oldu. Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteği ile gerçekleştirilen 3. Dağlarca Şiir Ödülü, Çiğdem Sezer ve Turgay Fişekçi’ye verildi.

Türk Edebiyatının usta kalemlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca ölümünün 10’uncu yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anılmaya devam ediyor. “Türkçem Benim Ses Bayrağım” diyerek yüzü aşkın kitabıyla Türkçe’yi bütün kitaplarına işleyen Dağlarca için PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın desteğiyle 3’üncü Dağlarca Şiir Ödülleri düzenlendi. Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, yazarlar, şairler ve şiirseverler katıldı. Tören öncesi usta şair Dağlarca ve İlhan Berk'in verdiği röportajlardan bir kesit yayınlandı.

"Bu toprakların değeri"

Törende bir konuşma yapan Başkan Murat Hazinedar, şöyle konuştu:

“Bu toplumun her kesiminde izlenen şiiri aktaran ve bu mesajı yükleyen, bir şekilde herkesin o ayrıştırmadan kendini bulabileceği şiirleri ve özellikle üslubu Dağlarca'da bulabiliyorsunuz. Şüphesiz toprakların değerinin çok güzel yansıtıyor. Türkçeyi nasıl Türk sanat musikisinde Zeki Müren en iyi kullanan ise Türkçeyi eşsiz bir şekilde bir dünya kurarak bizlere anlatan bir şairi bizde 3 yıldır Beşiktaş'ta anıyoruz. Onun adına ödül töreni yapmak bizim için önemliydi."

Uluslararası Dağlarca sempozyumu düzenlenecek

Konuşmasının ardından Başkan Hazinedar, Çiğdem Sezer ve Turgay Fişekçi'ye ödüllerini verdi. Öte yandan usta şairini ölümünün 10. yıldönümünde Dağlarca'nın resim sanatına olan ilgisi nedeniyle 22 ressam bir ara gelerek, Dağlarca Anısına Akatlar Kültür Merkezi'nde resim sergisi açtı. Sergi, 15 Ekim Pazar akşamından 25 Ekim tarihine kadar açık olacak. Yine şairin ölümünün 10’uncu yılı olması sebebiyle Beşiktaş Belediyesi öncülüğünde “Uluslararası Dağlarca Sempozyumu” düzenlenecek.